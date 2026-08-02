Javier Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula da Silva, defendió su gestión y cruzó al kirchnerismo

Javier Milei volvió a endurecer su discurso contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , y lo acusó de haber cometido hechos de corrupción.

En una entrevista en el programa La Cornisa (LN+), el mandatario sostuvo que la condena que pesó sobre el líder del Partido de los Trabajadores en el marco de la investigación Lava Jato no fue revocada por una declaración de inocencia, sino por cuestiones procesales.

"Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente", afirmó el jefe de Estado, quien además insistió en definir a Lula como "ladrón", "corrupto" y "presidiario" .

Durante la entrevista, Milei defendió el tono de sus declaraciones y rechazó los cuestionamientos que llegaron desde Brasil tras sus dichos. A su entender, calificar de ladrón a una persona condenada por corrupción resulta menos grave que el delito en sí.

"Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", expresó.

El Presidente también amplió sus cuestionamientos al sostener que Lula interviene políticamente en otros países de la región promoviendo, según su visión, ideas vinculadas al socialismo.

EFE

Además, aseguró que existe un doble estándar respecto de los ataques entre dirigentes. "Se enoja porque yo le dije algo a Lula que es verdad. Pero omiten los insultos de Lula y sus ministros, los de Gustavo Petro, Evo Morales, Rafael Correa y Pedro Sánchez", manifestó.

En la misma línea, insistió en que sus afirmaciones se apoyan en hechos y no en agravios infundados. También recordó que durante su reciente visita a Brasil dirigió sus críticas exclusivamente al presidente brasileño y al juez Alexandre de Moraes, sin cuestionar al pueblo brasileño.

Milei apuntó contra Brasil, el kirchnerismo y el Partido Demócrata de Estados Unidos

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en una presunta campaña internacional contra la Argentina. Milei sostuvo que distintos actores políticos y mediáticos trabajaron coordinadamente para perjudicar al Gobierno nacional.

Según afirmó, en esa estrategia participaron Brasil, México, el Partido Demócrata de Estados Unidos, España y sectores vinculados al kirchnerismo, mediante el uso de recursos económicos, redes sociales, influencers y figuras públicas.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sigue escalando

Las nuevas declaraciones del mandatario se producen pocos días después del acto del Partido Liberal realizado en San Pablo, donde Milei respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y calificó nuevamente a Lula como "corrupto", "presidiario" y "basura socialista".

La reacción del gobierno brasileño fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para expresar formalmente el rechazo de la administración de Lula. Paralelamente, Brasil llamó a consultas a su representante diplomático en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Desde el Palacio de Itamaraty calificaron el episodio como un hecho "sin precedentes". Aunque el canciller Mauro Vieira descartó, por el momento, medidas más severas como el retiro del embajador, reconoció la gravedad del conflicto y confirmó que el Gobierno brasileño analiza los pasos a seguir.

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Inicialmente, Lula evitó responder directamente a Milei e ironizó al ser consultado por la prensa con la frase: "¿Quién es ese tipo?". Sin embargo, días después endureció su postura y calificó como una "payasada" la presencia del mandatario argentino en el acto del Partido Liberal.

Durante un encuentro del Partido Socialista Brasileño, donde oficializó su intención de buscar la reelección, Lula sostuvo que ama a la Argentina, pero advirtió que no permitirá que dirigentes extranjeros interfieran en el proceso electoral brasileño.

Milei defendió la reforma del Banco Central y aseguró que busca eliminar la inflación

En materia económica, el Presidente volvió a respaldar el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Según explicó, la iniciativa apunta a impedir que el Estado financie su gasto mediante emisión monetaria.

Milei aseguró que el proyecto representa un cambio estructural destinado a terminar con uno de los problemas históricos de la economía argentina.

"No se va a poder falsificar dinero. Es un delito", sostuvo, al tiempo que definió la propuesta como "una reforma para terminar de extirpar la inflación".

El mandatario agregó que los principales beneficiarios serían los sectores de menores ingresos, ya que, según su visión, la inflación constituye un mecanismo que perjudica especialmente a las personas más vulnerables.

Milei destacó indicadores económicos y defendió el equilibrio fiscal

Durante la entrevista también realizó un balance de su gestión económica. Afirmó que la actividad acumula 26 meses consecutivos de crecimiento y sostuvo que el ritmo de expansión supera ampliamente el promedio histórico del país.

Entre los indicadores que destacó mencionó la recuperación de la construcción, el nivel del consumo, el crecimiento del Producto Bruto Interno, el aumento de las exportaciones y la desaceleración de la inflación mayorista.

Asimismo, reivindicó la política de equilibrio fiscal y aseguró que el Gobierno logró sostener ese objetivo pese a las dificultades políticas y financieras.

En ese contexto, acusó a la oposición de haber impulsado alrededor de 40 proyectos destinados a romper el equilibrio de las cuentas públicas y afirmó que la administración nacional logró resistir una corrida cambiaria equivalente a 70.000 millones de dólares.

También recordó que enfrentó siete pedidos de juicio político desde el inicio de su mandato y sostuvo que esas situaciones pusieron a prueba la consistencia del programa económico oficial.

Críticas a Kicillof, Cristina Kirchner y la causa Vialidad

El Presidente volvió a cargar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó de "ignorante" y cuestionó por la decisión de la provincia de Buenos Aires de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según Milei, las jurisdicciones que sí incorporaron ese esquema registraron mejores resultados económicos, mientras responsabilizó a Kicillof por la situación bonaerense.

Además, fue consultado sobre la decisión de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner de acudir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad.

Frente a esa estrategia judicial, el mandatario respondió de manera tajante: "Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano".

Milei negó un acuerdo en la AFA y evitó polemizar con Villarruel

En otro tramo de la entrevista, Milei rechazó las versiones sobre un supuesto entendimiento entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, autoridades de la AFA y dirigentes del fútbol argentino.

Calificó esas versiones como "una conspiración" y aseguró que la Justicia será la encargada de esclarecer los hechos. Además, defendió la gestión de Mahiques y afirmó que su objetivo es impulsar cambios dentro del sistema judicial.

Por último, el Presidente fue consultado sobre las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había manifestado preocupación por su estado y había señalado que el mandatario mantiene "persecuciones imaginarias".

Sin responder directamente a esos dichos, Milei evitó entrar en una confrontación personal.

"No discuto personas ni falacias ad hominem. Todos los que cambiaron el mundo antes fueron tratados de locos. ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Los resultados", afirmó.

Como cierre, reivindicó los resultados de su gestión al señalar que logró reducir la inflación, la pobreza y la indigencia, además de alcanzar el equilibrio fiscal.