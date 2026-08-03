Javier Milei negó un rescate a quienes tengan deudas y dijo que "hay menos gente que no llega a fin de mes"

El presidente Javier Milei negó un rescate a las personas que no puedan afrontar sus deudas y lo atribuyó a “un acuerdo entre privados”. En ese marco, dijo que “ hay menos gente que no llega a fin de mes ”

En el marco del aumento de la morosidad, el mandatario fue tajante. “La pregunta es: si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de aquí. Un acuerdo privado. Y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta es: ¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?”, expresó en diálogo con LN+.

“La pregunta es ¿Le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, se preguntó el mandatario, quien agregó: “Listo. Después decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien”.

“Eso es un problema entre privados. A mí me parece bárbaro, de hecho, nosotros fomentamos que refinancien. Y de hecho, hacemos mucho también; porque no se olvide que el riego país después de la elección era de 1500, y hoy está en 420”, completó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mantuvo en esa misma postura cuando le consultaron el pasado viernes sobre la situación de la morosidad de los argentinos.

EFE

Por su parte, el jefe de Estado se refirió a algunas encuestas que marcan que crecen las personas que no pueden llegar a fin de mes con sus ingresos. Para el líder libertario, “las encuestas tienen los problemas de las encuestas, que tienen sesgo, de cómo se plantean las preguntas”.

Según los datos que informó Milei, la pobreza era del 57 % de la población cuando asumió. “Hoy son 29 %, quiere decir que 28 % de los argentinos salió de la pobreza. Es decir, hay 14 millones de argentinos que están mejor“, manifestó.

“No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”, señaló, en diálogo con Radio Mitre.