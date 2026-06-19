Al final, Victoria Villarruel tendrá un lugar preferencial en Rosario y el Gobierno dispone un operativo para que no se cruce con Milei

Luego de ser excluida por el Gobierno nacional y tras autoinvitarse al acto por el Día de la Bandera, la vicepresidenta Victoria Villarruel finalmente asistirá a la ceremonia en Rosario, que encabezará Javier Milei .

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que no fue citada para la actividad, mientras que la gobernación de Santa Fe y de la Municipalidad afirmaron que se trataba de una decisión que debía tomar el Ejecutivo, por lo que formalmente no fue convocada a este evento patrio.

Sin embargo, la titular del Senado escribió en redes que iba a concurrir de igual modo . "El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", posteó en X.

A partir de esa aseveración, sorprendió que la gestión libertaria aceptara esa postura por lo que fue incluida dentro del protocolo de seguridad y de invitados para mañana. Fuentes provinciales señalaron que trabajarán "para darle un lugar acorde a la investidura".

De acuerdo con altas fuentes oficiales, MDZ pudo saber que Villarruel ocupará la primera fila del acto, aunque distanciada del mandatario. Ingresará a la zona del escenario por un acceso distinto al del jefe de Estado y se sentará en un sector preferencial, pero separado de Milei por un amplio pasillo.

Se busca evitar que el líder libertario y la exdiputada se tengan que cruzar, aunque ambos estarán en la primera fila de asientos. Por un lado, estará el presidente junto a Manuel Adorni y el resto de los funcionarios, y del otro lado se encontrará Villarruel y otros invitados especiales, pero no que representen al Gobierno.

El acto se enmarcará en una oportunidad importante para Milei, quien busca apoyar nuevamente al jefe de Gabinete, en medio de versiones de salida y las interpelaciones en el Congreso. Pretende reforzar ese respaldo mediante una foto con todos sus ministros muchos de los cuales le reclaman en privado a Adorni que dé un pasto al costado para evitar el desgaste político que viene sufriendo la gestión por su cuestionada situación patrimonial.