La durísima definición de Adrián Ravier contra Manuel Adorni: "Hay contradicciones que tendrá que explicar"

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier dejó duras duras definiciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quién reemplazará como encargado de hablar ante la prensa y de difundir los mensajes del Gobierno.

"Tiene responsabilidad y tendrá que responder", lanzó el miércoles pasado en una entrevista televisiva en la señal de noticias TN, en referencia al escándalo que tiene a Manuel Adorni en el ojo de la tormenta.

Qué dijo Adrián Ravier sobre Manuel Adorni En el mismo sentido, el flamante vocero dijo sobre su antecesor: "Los diputados y senadores no podemos hacerlo por él: es él quien debe dar las explicaciones".

"Hay posibles contradicciones que tiene que aclarar", insistió el diputado por La Pampa que llegó a La Libertad Avanza a través de la Fundación Faro, que lidera el asesor Santiago Caputo. "Su capital político como eventual jefe de Gobierno está dañado, o al menos habrá que ver cómo le impacta en su carrera", remarcó en esa entrevista.

Quién es Adrián Ravier, el diputado que empieza a desplazar a Manuel Adorni Ravier es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde se formó con Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austriaca. Tiene una maestría en ESEADE y la licenciatura en la UBA. Enseñó en UBA, ESEADE, UCES, USAL y UCA, y actualmente dicta Macroeconomía en UCEMA y teoría monetaria en posgrados.