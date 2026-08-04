El exgobernador Maurice Closs se alejó definitivamente de Carlos Rovira y renunció al Frente Encuentro Misionero

El exgobernador de Misiones, Maurice Closs (2007-2015), presentó su renuncia a la afiliación al partido Frente Encuentro Misionero , el sello creado por el exmandatario provincial (1999-2007) y actual diputado provincial Carlos Rovira en reemplazo partido Frente Renovador de la Concordia.

De esta forma el exsenador (2017-2023) acompaña al gobernador Hugo Passalacqua en el Frente denominado Movimiento por lo que Vendrá.

La presentación fue realizada este 4 de agosto ante la Secretaría Electoral de Misiones, según consta en el formulario de la Cámara Nacional Electoral, especifica el diario digital Economis.

La renuncia la presentó un día después de que el gobernador Hugo Passalacqua anunciara públicamente su alejamiento de la nueva estructura partidaria. “Espero que esta renuncia sirva para poner en evidencia la falta de consideración para con los miles y miles que siguen siendo afiliados, sin consulta alguna, a un partido al que no se sumaron jamás, y del cual no saben siquiera sus rumbos e ideales. Es bueno saber lo que se viene”, expresó Closs.

La expresión de Closs muestra la crítica más directa realizada hasta ahora al proceso mediante el cual los afiliados del antiguo Partido de la Concordia Social pasaron a integrar Encuentro Misionero. A su vez, critica la ausencia de una consulta a la militancia y pone en discusión la legitimidad política del nuevo sello.

Antecedentes de la fractura política y adhesiones masivas

Cabe recordar que la relación entre Closs y Rovira comenzó a tensionarse a principios de junio de 2014 cuando el entonces gobernador echó al exministro de Hacienda Daniel Hassan, un hombre muy cercano a Rovira.

En ese momento Closs le pidió la renuncia a Hassan por depósitos de fondos que no tuvieron el tratamiento legal adecuado.

Al parecer Hassan por una orden de Rovira quien cumplía funciones como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia otorgó aumento adicional o extra alguno en beneficio de los legisladores provinciales jubilados”; sin el consentimiento de Closs, lo que produjo el principio de la ruptura política entre Rovira y Closs.

A las renuncias de Passalacqua y Closs se suman las de, por lo menos, 75 de los 79 intendentes; las mujeres renovadoras, funcionarios, ediles oficialistas de los Concejo Deliberantes y, por lo menos 16 diputados provinciales de los 21 que tiene el bloque oficialista. No se descarta que el número 16 quede relegado por el número 18, en los próximos días.

Por el momento el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sebastián Macías, se mantiene en silencio, al igual que la diputada Paula Franco, hija del exintendente de Posadas Orlando Franco (2007-2015) íntimo amigo de Rovira.

Tampoco se expidió el actual jefe comunal de Posadas Leonardo Stelatto (desde 2019) quien fue lanzado como candidato a gobernador por Rovira pero semanas después se llamó a silencio.

Expectativa institucional y reacomodamiento legislativo

Quienes también se llamaron a silencio son los senadores Carlos Arce (ex vicegobernador 2019-2023) y Sonia Rojas Decut. Tampoco se pronunciaron los diputados nacionales Alberto Arrúa; Daniel Vancsik; Yamila Ruíz y Oscar Herrera Ahuad. Éste último es quien más cerca esta del gobernador Passalacqua. Ejerció como vicegobernador durante el primer gobierno de Passalacqua (2015-2019) y como presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia (2023-2025) durante los dos primeros años del segundo mandato.

También lo acompañó en el último acto patrio y fue el único que ya se pronunció en contra del proyecto de Ley de Extranjerización de Tierras acompañando la postura del Gobernador.

De su parte, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien mantiene una muy buena relación institucional con Passalacqua, por el momento no anticipó su decisión política interna. Este proviene del ex Frente Renovador Neo creado en 2023 por Carlos Rovira.

Como se mencionara en ediciones anteriores, los ojos políticos de Misiones están puestos en el reinicio de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto. La pregunta que se impone es si Carlos Rovira se sentará en la banca o tomará un paso al costado, teniendo en cuenta que el Frente Encuentro Misiones quedará como máximo con tan solo 5 legisladores y ningún aliado.

Por el momento Rovira se encuentra fuera del país y sus allegados, al parecer, tienen el mandato de llamarse a silencio.

Con estas dimisiones Rovira se está quedando políticamente cada vez más sólo, ya que en principio contaría con unos pocos afiliados a su frente y no más de cinco legisladores provinciales.