El gobernador Hugo Passalacqua renunció al Frente Encuentro Misionero en medio de la interna provincial

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , anunció este lunes su renuncia al partido Frente Encuentro Misionero , fuerza que anteriormente se denominaba Partido de la Concordia Social, liderado por el exgobernador (1999-2007) y actual diputado provincial (desde el 10 de diciembre de 2007) Carlos Rovira.

La decisión fue comunicada por el propio mandatario provincial a través sus redes sociales. “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”, expresó Passalacqua.

Como se mencionará en ediciones anteriores Passalacqua junto a Carlos Rovira y el ex gobernador Maurice Closs (2007-2015) conformaron el Frente Renovador de la Concordia Social en 2003.

Passalacqua militaba en la UCR de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, situada en Oberá, donde ejerció como vicedecano.

De su parte Rovira era gobernador por el Partido Justicialista y Closs ejercía la presidencia de la Unión Cívica Radical.

En 2022 el Frente Renovador de la Concordia Social paso a llamarse Frente Renovador Neo e incorporó entre otros al actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli.

La ruptura y el nuevo armado político

Este año Passalacqua y Rovira se Alejandro políticamente.

El Legislador Provincial conformó el Frente Encuentro Misionero y el Gobernador e el Movimiento por lo que Vendrá.

Passalacqua logró el acompañamiento de por los menos 75 de los 79 intendentes; la mayoría de los gremios, entre los que se destaca el del Sindicato de Luz y Fuerza, seccional Misiones, el Frente Mujeres Renovadores y en principio, 16 de los 20 legisladores provinciales que accedieron a sus bancas a través del ex Frente Renovador Neo.