Paro docente: la Provincia de Buenos Aires instó a las escuelas a rechazar la inspección del Gobierno nacional

La Provincia de Buenos Aires rechazó que el Gobierno nacional avance con los operativos de fiscalización en escuelas bonaerenses durante el paro docente que convocó CTERA y ordenó a los equipos directivos no entregar información a inspectores nacionales, al considerar que la Casa Rosada no tiene competencia para controlar establecimientos educativos que dependen de la jurisdicción provincial.

La decisión fue comunicada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a las autoridades escolares, luego de que el Gobierno de Javier Milei anunciara controles en todo el país para relevar el cumplimiento del servicio educativo durante la medida de fuerza.

Desde la cartera educativa provincial señalaron que la solicitud de información sobre docentes y auxiliares bonaerenses constituye un avance sobre las atribuciones de la provincia y remarcaron que la educación es una materia reservada a las jurisdicciones locales.

En una comunicación enviada a los establecimientos educativos, la Provincia sostuvo que el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre competencias provinciales sin el procedimiento político correspondiente.

“El artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente. La solicitud de informes por parte de una secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local. En este sentido, las dependencias a su cargo y las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional”, se manifestó a las instituciones.

A partir de esa postura, las autoridades educativas instruyeron a los equipos directivos a que, ante cualquier requerimiento de información proveniente de organismos nacionales, respondan que la dependencia solicitante carece de competencia para intervenir en establecimientos educativos provinciales.

La respuesta de Nación y la adhesión gremial

La gestión libertaria salió al cruce y aseguró que el Gobierno de Axel Kicillof "atenta contra el dictado de clases" y apoya a "los gremios que no piensan en los chicos". "Claramente el paro solo se sintió en los gobiernos que son peronistas, en el resto no gravitó", sentenciaron a MDZ desde el Ministerio de Capital Humano.

En la Provincia de Buenos Aires se acoplaron a la medida los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, con acompañamiento de SADOP en el ámbito privado.