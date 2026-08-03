Paro docente nacional tras el receso invernal: cuáles son las provincias afectadas este lunes 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) encabeza una medida de fuerza nacional por reclamos salariales y presupuesto educativo.

La protesta afectará el reinicio de clases en escuelas públicas, universidades y dependencias estatales en distintos puntos del país.

El inicio del calendario escolar tras las vacaciones de invierno estará marcado por una jornada de protesta en el sistema educativo. Convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el paro nacional docente este lunes 3 de agosto impactará en el dictado de clases de escuelas públicas, con adhesiones parciales en el sector privado y acompañamiento de gremios estatales y universitarios.

Entre los principales motivos de la convocatoria se destacan el reclamo por la apertura de la paritaria docente nacional, el pedido de mayor financiamiento para el sistema educativo y el rechazo a las medidas de ajuste sobre el sector público.

Sectores y gremios que se suman a la protesta La jornada cuenta con la participación de diversas organizaciones sindicales a nivel nacional y provincial:

Educación pública provincial: Docentes y auxiliares alineados a CTERA. En la Provincia de Buenos Aires confirmaron su adhesión sindicatos como SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

Trabajadores estatales: Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acompañan la medida en distintas dependencias administrativas y escolares.

Docentes universitarios: Gremios de la educación superior, entre ellos CONADU Histórica, forman parte de la convocatoria.

Escuelas privadas: La actividad dependerá del nivel de acatamiento individual de los docentes afiliados a los gremios que adhieren. N/A Protestas de 48 horas y distritos con mayor impacto Aunque el paro general de CTERA está programado para el lunes, algunas jurisdicciones y sectores internos extenderán la medida de fuerza durante el martes 4 de agosto.