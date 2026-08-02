El Gobierno activó el protocolo de servicio esencial en educación antes del paro docente nacional

El Ministerio de Capital Humano oficializó la exigencia de garantizar una cobertura mínima del 75% de las clases presenciales durante la jornada de este lunes.

En vísperas de la medida de paro nacional informada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello ratificó la aplicación del protocolo que declara a la educación como servicio esencial. A través de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y en el marco del Consejo Federal de Educación, se determinó la obligatoriedad de sostener “el 75% de la prestación habitual del servicio educativo”.

La resolución se apoya en el cumplimiento de la Ley 27.802 y establece la potestad del Poder Ejecutivo Nacional para fiscalizar e inspeccionar el acatamiento en las distintas jurisdicciones. Desde el Gobierno destacaron que la decisión tiene como objetivo principal brindar previsibilidad a las familias y proteger la trayectoria escolar de los estudiantes ante las medidas gremiales.

Articulación con las provincias e inspecciones Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ Durante el encuentro del Consejo Federal de Educación, representantes de las carteras educativas provinciales y nacionales coordinaron acciones conjuntas para coordinar la supervisión y asegurar el dictado de clases. La articulación contempla mecanismos de inspección nacional para evaluar el nivel de acatamiento y el cumplimiento de las guardias mínimas en los establecimientos de todo el territorio argentino.

El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que consagra la educación como servicio… pic.twitter.com/oqm9fNmSIX — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 2, 2026 Reclamos sindicales y alcance de la medida de fuerza El paro nacional convocado por los gremios docentes está previsto con una duración de 24 horas y afecta a los niveles inicial, primario y secundario. La medida coincide con la fecha fijada para el inicio del ciclo lectivo o el retorno a las aulas en diversos distritos, entre ellos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, aunque la protesta tiene impacto a nivel nacional.