El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños tras casi 60 años: cómo es el programa para reemplazarlo

El Gobierno nacional dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños mediante el decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, modifica el decreto 8557 de noviembre de 1967, que había dado origen a la agrupación, y establece la creación de un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes.

Con esta decisión, la estructura institucional del Coro Nacional de Niños deja de existir luego de 59 años de actividad. En paralelo, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación deberá implementar un nuevo programa de formación con fines educativos y de promoción cultural.

La medida modifica el texto del decreto de 1967, que había creado el Coro Nacional en el ámbito de la entonces Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Aquella normativa contemplaba dos agrupaciones oficiales: el Coro Polifónico Mixto y el Coro de Niños.

A partir de la publicación del nuevo decreto, el artículo primero de la norma original fue sustituido y quedó establecida únicamente la creación del Coro Polifónico Nacional dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación. De esta manera, el Coro Nacional de Niños fue eliminado como entidad institucional.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo explicó que la decisión responde a una revisión de las unidades dependientes del área destinadas a la formación artística de niños y adolescentes. Según el texto oficial, los objetivos que cumplía la agrupación infantil "pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio".

El decreto también señala que la reorganización permitirá reorientar recursos hacia estrategias culturales con mayor alcance territorial. En ese sentido, sostiene que el nuevo esquema busca optimizar el impacto de las políticas públicas "en consonancia con los principios de eficiencia, eficacia y buena administración que deben regir la actuación estatal".

Cómo será el nuevo proyecto tras la disolución del Coro Nacional de Niños

Entre los argumentos expuestos, el Gobierno afirmó que el nuevo modelo apunta a favorecer una mayor participación y acceso de niños y adolescentes de todo el territorio nacional a las propuestas de formación artística. La norma incorpora dos nuevos artículos. El primero establece: "Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación el Coro Polifónico Nacional".

El segundo instruye a la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli, a crear un Programa de Formación Artística dirigido a niños y adolescentes. De acuerdo con el texto oficial, la iniciativa tendrá una finalidad formativa y de promoción cultural. Sin embargo, el decreto no precisa cómo funcionará el programa, cuáles serán sus modalidades de implementación, qué actividades incluirá ni qué recursos tendrá asignados.