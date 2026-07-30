Foro Valos 2026: la cumbre de sostenibilidad y negocios de Cuyo vuelve a Mendoza el 12 y 13 de agosto

Organizado por VALOS y coorganizado por Wines of Argentina , el Foro Valos 2026 se realizará los días 12 y 13 de agosto en la Nave Cultural de Mendoza , consolidándose como uno de los encuentros de referencia del ecosistema empresarial y sostenible de la región de Cuyo.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Red Sustenta Vitis de Wines of Argentina , cofinanciado por la Unión Europea y que busca acompañar al sector empresario en su camino hacia prácticas más responsables y competitivas a nivel global. Bajo el lema "Sosteniendo el impacto positivo", la nueva edición propone un espacio de reflexión y acción frente a desafíos como la presión por resultados de corto plazo, la reducción de la inversión en sostenibilidad y los escenarios de alta incertidumbre económica.

El evento busca inspirar nuevas formas de hacer negocios, visibilizar a las empresas que sostienen el impacto positivo y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad empresarial mendocina. La edición 2026 contempla dos jornadas de contenido estratégico, con mayor foco en el networking y en los espacios de encuentro entre actores del sector público, privado y académico.

El programa se organiza en torno a seis ejes temáticos: impacto social, energía, empresas y liderazgo, finanzas sostenibles, ESG y compliance, biodiversidad y tecnología.

09:40: apertura oficial del Foro Valos 2026.

2026. 10:10: keynote "Impacto social y salud comunitaria", a cargo de Diego Bustamante (fundador de Fundación Pata Pila).

10:40: panel "La transición que estamos construyendo" (energía y desarrollo sostenible), con Alejandro Burlot (gerente de Energías Renovables, EMESA) y Natalio Mema (Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza ).

). 11:50: panel "Empresas que construyen futuro" (empresas y liderazgo para el desarrollo sostenible), con Walter Bressia (expresidente de Bodegas de Argentina y fundador de Bodegas Bressia) y Farid Nallim (CEO de Reciclarg), moderado por Federico Broquen (líder Distrito Connect, Embarca).

12:30: keynote "Inclusión y liderazgo", a cargo de Fundación Empate.

15:00: panel "Cómo sostener el propósito cuando el contexto cambia" (finanzas sostenibles e inversión de impacto), con Carina Egea (CEO de Portfolio S.A.) y Juan José Núñez (CEO de Nideport by GBM), moderado por Federico Giroldi (business developer, Max Capital).

15:40: keynote "ESG, estándares, gestión, medición y estrategia", a cargo de Lara Lovero (senior programs coordinator, GRI Argentina).

16:50: panel "La confianza como infraestructura invisible" (compliance, ética y confianza), con Marcela Peltier (compliance officer, IMPSA), moderado por Juan Manuel Alvarado.

Día 2 – jueves 13 de agosto:

14:40: keynote "Ciencia y exploración", a cargo de Nadia Cerino (bióloga investigadora, CONICET).

15:10: panel "Lo que debemos sostener" (biodiversidad, regeneración y conservación), con Esteban Carabelli (director ejecutivo, FSC Argentina) y Silvina Giudici (gerenta de la Reserva Natural Villavicencio), moderado por Julia Kerman (partner de Embarca Booster).

16:20: panel "Cómo sostener organizaciones humanas en la era de la IA" (tecnología, IA y futuro del trabajo), con Marcos Bruno (cofundador de Merovingian Data), Maximiliano Campanella Knap (partner de Embarca Ventures) y Lucas Fernández (partner de Embarca Connect).

17:00: cierre oficial del Foro Valos 2026.

2026. 19:30: cóctel de cierre exclusivo por invitación, en el Hotel MOD.

Un evento con trayectoria: los números de la edición 2025

La convocatoria del año pasado reunió a 400 asistentes y alcanzó más de 70.000 cuentas en redes sociales, con más de 1.098 interacciones, más de 300 contenidos compartidos y más de 30 apariciones en medios online, radio y televisión. El 100% de los asistentes valoró positivamente el formato y afirmó haber mejorado sus conocimientos, con un puntaje de satisfacción de 4,73 sobre 5.

Compromiso ambiental: carbono neutral y residuos cero

El Foro Valos fue el primer evento empresarial de Cuyo en compensar su huella de carbono a través del Mercado Voluntario de Carbono, y se mantiene bajo los estándares de evento carbono neutral y residuos cero, con producción audiovisual profesional.

Desde hace 23 años, VALOS promueve prácticas de responsabilidad y sostenibilidad junto a empresas y empresarios que operan en Mendoza o en relación al ecosistema emprendedor y empresario mendocino, alentando relaciones sinérgicas y propiciando el desarrollo sostenible de la región.

Sobre Wines of Argentina

Wines of Argentina (WofA) es una organización sin fines de lucro, que desde 1993 promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo. Además, desempeña su papel en la orientación de la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en mercados claves.

WofA tiene como objetivo colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”, elevando la percepción positiva en el trade, referentes de opinión y públicos de consumo. Actualmente, WofA, se enfoca en promover prácticas sostenibles en la producción de vino en pos de colaborar con las bodegas para que puedan expandir sus mercados, adecuando la oferta a las demandas, tendencias y necesidades de consumo. También, busca fomentar el turismo enológico en Argentina, invitando a visitantes de todo el mundo a conocer las regiones vitivinícolas del país y comunicarlas.

Encuentro Foro Valos