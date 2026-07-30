La UNCuyo abrirá las inscripciones para una carrera clave con cientos de aspirantes

Este lunes 3 de agosto abre un nuevo período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de Odontología, la propuesta que ofrece la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ). Los aspirantes podrán anotarse online — clic aquí — para realizar el curso vocacional virtual hasta el viernes 7 de agosto.

El proceso de ingresar a la Facultad de Odontología tiene varias etapas. A continuación, se explican brevemente las características más importantes de cada una de ellas.

Se realizará de modo digital desde el 3 de agosto al 7 de agosto del 2026 únicamente. Consultar el instructivo al final de la página o la sección Proceso de inscripción para más información.

2 - Curso vocacional

Este curso es de naturaleza obligatoria y se acredita por la realización del 75% de las actividades propuestas. La modalidad de cursado es virtual, utilizando la plataforma educativa Moodle. Se desarrolla del 18 de agosto al 24 de agosto del 2026.

Los aspirantes que no acrediten o que se encuentren ausentes en la primera instancia, pasarán automáticamente a una oportunidad de recuperación del 25 de agosto al 31 de agosto del 2026.

Los aspirantes egresados o por egresar de los colegios pertenecientes a la UNCuyo no necesitan completar el curso vocacional.

Los aspirantes que no acrediten en ninguna de las dos instancias de recuperación no podrán rendir los exámenes de ingreso.

3 - Curso nivelatorio

Esta instancia no es obligatoria.

Como aspirantes tienen la posibilidad de realizar un curso de apoyo para el ingreso, con modalidad semipresencial. Este curso está destinado a quienes deseen fortalecer sus conocimientos de las asignaturas requeridas para el ingreso. El cursado es optativo y no vinculante. Se realizará en modalidad mixta (virtual y presencial) según el cronograma.

Las modalidades de cursado (virtual o presencial) con la cual se desarrollarán cada una de las instancias podrán ser modificadas acorde a la situación del momento, las posibilidades tecnológicas institucionales y de los aspirantes e informada con antelación y por medios oficiales.

Cómo estudiar odontología en la UNCuyo

Módulo Física

Dictado: 01/09/26 al 26/09/26.

Clases presenciales: Sábado en la mañana: 05/09 – 12/09 – 19/09 – 26/09.

Módulo Química

Dictado: 28/09/26 al 24/10/26.

Clases presenciales: Sábado en la mañana: 03/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10.

Módulo Biología general y humana

Dictado: 26/10/26 al 21/11/26.

Clases presenciales: Sábado en la mañana: 31/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11.

Los aspirantes que hayan cumplimentado los requisitos de inscripción y aprobación del Curso Vocacional se considerarán habilitados para rendir los exámenes de admisión.

Los exámenes de admisión se realizarán de 8 a 10.30 aproximadamente.

Para la carrera de Odontología serán pruebas globales escritas, de múltiple opción, de conocimientos y competencias específicas sobre los contenidos de nivel preuniversitario de Biología General y Humana, Física y Química.

Otras fechas clave

El listado de ingresantes lo forman todos aquellos aspirantes que hayan obtenido un porcentaje mayor o igual al 60% de respuestas válidas en las evaluaciones de cada uno de los módulos, en su primera instancia o en el recuperatorio. Se publicarán el día 5 de marzo de 2027 en la plataforma Moodle.

Los aspirantes que hayan ingresado a la Facultad de Odontología deberán matricularse en el Área de Enseñanza Alumnos de la Facultad entre el 8 y 12 de marzo de 2027 de 8.30 a 12.30.

Este curso es de modalidad mixta y se desarrollará del 15 al 19 de marzo de 2027 con una clase presencial obligatoria el lunes 15 de marzo 2027 de 9 a 13.