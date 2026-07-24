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UNCuyo: cómo estudiar una carrera si no terminaste el secundario y tenés más de 25 años

La UNCuyo brinda un curso de Acompañamiento para mayores de 25 años que no hayan terminado la secundaria y quieran iniciar la universidad.

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La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) inscribe a la segunda edición del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado el nivel secundario y deseen iniciar una carrera universitaria en 2027. Los detalles del programa.

La propuesta tiene como objetivo ofrecer herramientas académicas y acompañar a las y los postulantes durante el proceso de admisión a las carreras de la oferta educativa 2027 de la UNCuyo.

Empieza el miércoles 12 de agosto, tiene una duración de seis semanas y se desarrolla bajo modalidad mixta, combinando encuentros presenciales y virtuales. Las clases presenciales serán los miércoles por la mañana, mientras que los encuentros virtuales se desarrollarán los viernes.

El curso se enmarca en la ordenanza 111/2024 del Consejo Superior y el artículo 7 de la Ley de Educación Superior (LES), que permite el ingreso a la universidad de personas mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten experiencia laboral y preparación vinculadas con la carrera elegida.

Quiénes y cómo se pueden inscribirse a la UNCuyo

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción

  • Haber completado los estudios primarios

  • Acreditar experiencia laboral relacionada con la carrera elegida

  • Acreditar preparación específica vinculada con esa carrera (requisito excluyente)

Al momento de la inscripción es necesario presentar:

  • DNI (frente y dorso)

  • Constancia de estudios primarios completos

  • Documentación que acredite experiencia laboral relacionada con la carrera elegida

  • Currículum vitae y certificados que acrediten la preparación específica vinculada

Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por representantes de las facultades e institutos de la UNCuyo. En caso de ser necesario, las personas postulantes podrán ser convocadas a una entrevista para ampliar la información presentada.

Hasta el 31 de julio está abierta la inscripción en este formulario, donde deben completarse todos los datos solicitados y adjuntarse la documentación en formato PDF o imagen.

Ante dudas y consultas, comunicarse a [email protected] o llamar a la oficina de Trayectorias Académicas, al 4135000, interno 4119.

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