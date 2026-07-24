UNCuyo: cómo estudiar una carrera si no terminaste el secundario y tenés más de 25 años
La UNCuyo brinda un curso de Acompañamiento para mayores de 25 años que no hayan terminado la secundaria y quieran iniciar la universidad.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) inscribe a la segunda edición del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado el nivel secundario y deseen iniciar una carrera universitaria en 2027. Los detalles del programa.
La propuesta tiene como objetivo ofrecer herramientas académicas y acompañar a las y los postulantes durante el proceso de admisión a las carreras de la oferta educativa 2027 de la UNCuyo.
Empieza el miércoles 12 de agosto, tiene una duración de seis semanas y se desarrolla bajo modalidad mixta, combinando encuentros presenciales y virtuales. Las clases presenciales serán los miércoles por la mañana, mientras que los encuentros virtuales se desarrollarán los viernes.
El curso se enmarca en la ordenanza 111/2024 del Consejo Superior y el artículo 7 de la Ley de Educación Superior (LES), que permite el ingreso a la universidad de personas mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten experiencia laboral y preparación vinculadas con la carrera elegida.
Quiénes y cómo se pueden inscribirse a la UNCuyo
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción
Haber completado los estudios primarios
Acreditar experiencia laboral relacionada con la carrera elegida
Acreditar preparación específica vinculada con esa carrera (requisito excluyente)
Al momento de la inscripción es necesario presentar:
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DNI (frente y dorso)
Constancia de estudios primarios completos
Documentación que acredite experiencia laboral relacionada con la carrera elegida
Currículum vitae y certificados que acrediten la preparación específica vinculada
Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por representantes de las facultades e institutos de la UNCuyo. En caso de ser necesario, las personas postulantes podrán ser convocadas a una entrevista para ampliar la información presentada.
Hasta el 31 de julio está abierta la inscripción en este formulario, donde deben completarse todos los datos solicitados y adjuntarse la documentación en formato PDF o imagen.
Ante dudas y consultas, comunicarse a [email protected] o llamar a la oficina de Trayectorias Académicas, al 4135000, interno 4119.