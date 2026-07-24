UNCuyo: cómo estudiar una carrera si no terminaste el secundario y tenés más de 25 años

La UNCuyo brinda un curso de Acompañamiento para mayores de 25 años que no hayan terminado la secundaria y quieran iniciar la universidad.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) inscribe a la segunda edición del curso de Acompañamiento para Postulantes Mayores de 25 años, destinado a personas que no hayan finalizado el nivel secundario y deseen iniciar una carrera universitaria en 2027. Los detalles del programa.

La propuesta tiene como objetivo ofrecer herramientas académicas y acompañar a las y los postulantes durante el proceso de admisión a las carreras de la oferta educativa 2027 de la UNCuyo.

Empieza el miércoles 12 de agosto, tiene una duración de seis semanas y se desarrolla bajo modalidad mixta, combinando encuentros presenciales y virtuales. Las clases presenciales serán los miércoles por la mañana, mientras que los encuentros virtuales se desarrollarán los viernes.

El curso se enmarca en la ordenanza 111/2024 del Consejo Superior y el artículo 7 de la Ley de Educación Superior (LES), que permite el ingreso a la universidad de personas mayores de 25 años sin título secundario, siempre que acrediten experiencia laboral y preparación vinculadas con la carrera elegida.

Quiénes y cómo se pueden inscribirse a la UNCuyo Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: