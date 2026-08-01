Paro docente: el Gobierno "supervisará" el cumplimiento de la prestación educativa

El Gobierno nacional advirtió que realizará inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para asegurar el cumplimiento del 75% de la prestación educativa durante el paro docente.

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El Gobierno anunció que el próximo lunes llevará a cabo una supervisión del cumplimiento de la Ley 27.802, cuyo artículo 10 establece a la educación como servicio esencial. La medida se enmarca en las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Paro docente: inspecciones del gobierno Según un comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Capital Humano realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país. El objetivo es verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

En caso de verificarse incumplimientos de esa normativa, la cartera activará los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan.

El Ministerio, encabezado por Sandra Pettovello, señaló que la gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones constitucionales.