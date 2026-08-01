Cata tiene 8 años, le amputaron un brazo por cáncer y sueña con conseguir una prótesis

Catalina Fernández tiene apenas 8 años, pero ya brinda una enorme lección de resiliencia. Con una sonrisa que conmueve a quienes la conocen, la pequeña le hace frente desde hace más de un año a una dura batalla contra el cáncer .

A Cata le diagnosticaron sarcoma sinovial, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo que se forma en los tejidos blandos, cuando tenía 7 años. Desde entonces atravesó numerosas intervenciones quirúrgicas y, semanas atrás, debieron amputarle uno de sus brazos.

Mientras continúa su proceso de rehabilitación, Cata mantiene intactas su ganas de salir adelante. Hoy necesita una prótesis que le permita, como ella misma cuenta, "seguir creciendo, jugando y haciendo todo lo que le gusta".

Su familia también pide ayuda para afrontar los gastos de estadía en la Ciudad, ya que son oriundos de San Rafael y deben permanecer un tiempo más en el Gran Mendoza por su tratamiento y controles.

Inés, la mamá de Cata, la define como una nena muy coqueta.

Para recaudar los fondos necesarios, iniciaron una campaña solidaria. "Si podés colaborar o compartir mi historia, estarás siendo parte de este nuevo comienzo. Cada ayuda, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para mí", dice Cata, quien, además, sueña con convertirse en influencer y que su historia se comparta entre miles de niños.

El diagnóstico y el tratamiento de Cata

Todo comenzó en julio de 2025, cuando Cata notó una pelotita en uno de sus brazos. Rápidamente, su familia la llevó a un traumatólogo en San Rafael. Luego de realizarle radiografías y una resonancia, el médico derivó a la pequeña al Gran Mendoza.

"Al detectar que no era un bulto óseo, nos dicen que era necesario que la vieran desde la parte de oncología de Mendoza. A los pocos días ya teníamos el turno para que le hicieran una resonancia con contraste. Allí nos dijeron que la lesión estaba encapsulada y que se podía sacar por completa", relató Inés, la mamá de Cata, en diálogo con MDZ.

A Cata le diagnosticaron cáncer cuando tenía 7 años.

Sin embargo, unos días antes de la cirugía, desde el Hospital Notti les informaron que, tras una interconsulta que realizaron con el Hospital Garrahan, decidieron realizar una biopsia en vez de retirar la lesión completa.

A finales de agosto llegó el resultado y con él, el diagnóstico: Cata tenía sarcoma sinovial en uno de sus codos.

A partir de allí inició un largo camino. Primero fueron seis ciclos de quimioterapia, durante los cuáles sufrió náuseas, pérdida de apetito y caída de su cabello. Luego, llegó la operación.

"El 20 de noviembre se hace la cirugía y nos dicen que lograron sacarle la lesión completa. Su brazo quedó perfecto, pero como no había márgenes limpios, nos explicaron que había que empezar la radioterapia", explicó.

En total, recibió 35 sesiones de radioterapia, además de seguir con quimioterapia.

El cáncer volvió

Al finalizar la quimioterapia y la radioterapia, en abril le hicieron nuevamente estudios. Pero los resultados arrojaron aquella frase que nadie quiere escuchar: el cáncer volvió.

"Nos llama la oncóloga y nos dice que el PET salió bien, y que un nuevo bulto que había aparecido, no era un tumor. Pero la resonancia decía que ese bulto sí correspondía a un tumor. Deciden operarla nuevamente y hacer anatomía patológica. Ahí nos confirman que había revivido la enfermedad y que lo que correspondía era la amputación del miembro", detalló Inés.

Conscientes del impacto que podía tener la amputación en la vida de Cata, la familia solicitó otras opiniones médicas. Pero todas coincidían, la mejor alternativa era amputar su brazo.

"Como papás nos dicen que tenían que cortar un brazo a nuestra hijita y queríamos saber si había otra posibilidad. Era una decisión irreversible y no podía decidir sobre el cuerpo de mi hija sin saber si era la cirugía que correspondía. Cómo le decía a mi hija, una niña de 8 años que había que amputarla", expresó la mujer.

Finalmente, la cirugía se realizó el 2 de julio, y antes de la amputación, Cata recibió la asistencia psicológica necesaria.

El después de la amputación y los sueños de Cata

"Después de la operación ella estaba como si no hubiera pasado nada. Fue una niña en la que todo siguió normal. La semana pasada sí inició con algunas crisis de angustia y todo lo que representa el proceso de que te quiten un miembro. No se puede peinar, vestir, todas cosas que ella hacía sola antes", contó su mamá.

Poco a poco, Cata se adapta a su nueva realidad, y a pesar de las dificultades, la pequeña encara la vida con optimismo y encuentra motivos para sonreír.

Instagram: lacatasoy

"Como familia siempre buscamos que tuviera una meta. A ella le encanta hacer pulseras. Estando amputada igual agarra la tanza, va metiendo las piedras y nosotros solo le cerramos las pulseras. Ella va a todos lados con su maletín, hizo su emprendimiento y le encanta tener su plata para ir a comprarse cositas porque es muy coqueta", comentó Inés.

Además, hace un tiempo la pequeña compartió con su mamá uno de sus mayores sueños: ser influencer.

Dispuesta a cumplir los deseos de su hija, Inés creó una cuenta en la que comparte su día a día. Una difusión que no solo permite mostrar su realidad y alentar a otros niños que están pasando por lo mismo, sino que también ayuda a la niña a atravesar un complejo proceso.

Cómo ayudar a Cata

Un simple paso, accesible para todos, es seguir a Cata en su cuenta lacatasoy. Además, la familia debe enfrentar importantes gastos.

Actualmente, están pagando un tratamiento para formar su muñón, que tiene un costo semanal de aproximadamente 350 mil pesos semanales. A esto se le suma el gasto por alquiler, ya que la familia es de San Rafael.

Por otro lado, el objetivo es conseguir una prótesis. Según contó su mamá, la más económica tiene un costo cercano a los 40 millones de pesos, mientras que la prótesis biónica asciende a 90 millones de pesos.

Los interesados en ayudar a cata pueden hacer su donación al alias todos.con.cata