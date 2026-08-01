"Tuve cáncer en estadio cuatro a los 14 años y ahora soy médico"

La doctora Ellie Waters-Barnes acaba de graduarse en la Universidad de Keele, ubicada en Staffordshire, en el centro del Reino Unido.

La joven, que decidió estudiar Medicina tras enfrentarse al cáncer cuando era adolescente, ahora celebra su graduación universitaria.

Diagnosticada con un cáncer agresivo de tejidos blandos a los 14 años, a Waters-Barnes le dieron una probabilidad de supervivencia de una entre cinco.

Pero esta experiencia le ayudó a forjar su trayectoria profesional y, según ella, le ha proporcionado un "superpoder" al que no todos los médicos pueden acceder.

Ahora, con 25 años y algunas dificultades físicas, acaba de graduarse y afirma que su propia experiencia de someterse al tratamiento le ha permitido comprender mejor por lo que viven los pacientes.

En septiembre de 2015, supo que padecía un rabdomiosarcoma alveolar en estadio cuatro, una noticia que le dio un vuelco a su vida.

"Pasé de ser una adolescente muy sana y en forma a someterme a un tratamiento muy intensivo que me dejó muy enferma", explica Waters-Barnes.

Estuvo 18 meses en tratamiento en el Queen's Medical Centre de Nottingham.

"Perdí mucho peso, se me cayó el pelo y tuve que alimentarme por sonda", cuenta.

"Los primeros nueve meses fueron de quimioterapia intensiva. Después, recibí 28 sesiones de radioterapia y un año de quimioterapia de mantenimiento", detalla.

"Ahora estoy completamente curada, gracias a Dios, pero en aquel momento el cáncer era muy agresivo. Me siento muy afortunada de estar aquí hoy".

PA / Ellie Waters-Barnes Pasó por 18 meses de tratamiento contra el cáncer, incluidos nueve meses de quimioterapia intensa.

Entre otros efectos secundarios, su tratamiento la llevó a enfrentarse a la menopausia a los 15 años, además de otros problemas de salud que la acompañarán toda la vida.

"En aquel momento [la menopausia] no me parecía gran cosa", dice.

"A los 15 años no sabía realmente qué era. Mi madre ni siquiera había pasado por la menopausia en aquel momento. Pensé que iba a ser pan comido".

"Mi oncólogo no me explicó realmente qué significaba ni cuáles eran los síntomas", aclara.

"Tenía la impresión de que simplemente no tenía la regla y ya está, pero en los años siguientes empecé a sufrir fuertes sudores nocturnos, sofocos, picazón en la piel y sequedad".

Afirma que en aquel momento no se dio cuenta de que esos efectos se debían a la menopausia.

Sin embargo, Waters-Barnes era consciente de que se le estaba haciendo difícil cumplir sus estudios de bachillerato, en un momento clave en el que intentaba obtener las notas necesarias para acceder a la facultad de Medicina.

"Mi vía de escape era estudiar"

El tratamiento contra el cáncer acarreó sus propios retos.

Waters-Barnes había decidido repetir el décimo curso en el instituto pese a que los exámenes GCSE, que realizan los jóvenes en el Reino Unido al terminar la educación secundaria, se convirtieron en una especie de válvula de escape.

"No podía controlar lo que estaba pasando con el cáncer, pero sí podía esforzarme", afirmó.

"De hecho, lo disfrutaba bastante, porque podía olvidarme de mis problemas cuando resolvía complicados problemas de química y matemáticas".

"Por eso acabé sacando muy buenas notas, porque no tenía energía para salir con mis amigos y hacer las cosas que hacen los jóvenes normales: mi vía de escape era estudiar".

A pesar de haber pasado años sometiéndose a tratamiento hospitalario, no fue esa experiencia la que determinó su elección profesional, sino más bien su forma de desconectarse de ella.

Universidad de Keele Después de graduarse, Waters-Barnes comenzará a trabajar en el Royal Stoke University Hospital.

"Todo el mundo era encantador (en la sala de tratamiento), pero no quería volver y estar rodeada de recuerdos", afirmó.

"Sin embargo, cuando terminé el tratamiento, no podía dejar de ver documentales médicos. Los veía de forma obsesiva".

Asegura que desarrolló un gran interés por la medicina.

"Empecé a investigar las cosas por las que había pasado. Creo que también desarrollé una pasión por ayudar a la gente".

Dice que sus prioridades cambiaron cuando pasó por el cáncer.

"Me di cuenta de que ayudar a las personas en su estado más vulnerable era más gratificante que ganar mucho dinero", asegura Waters-Barnes.

"Tuve la suerte de que me trataran médicos y enfermeros increíbles cuando tuve cáncer".

"Sin duda, puedes comprender mejor cuáles son las prioridades del paciente, qué quiere y qué es lo que le importa. Es, sin duda, una fortaleza más que una debilidad".

Más de diez años después de su diagnóstico inicial, esta joven de 25 años sigue sometiéndose a revisiones periódicas, pero desea llevar su formación médica al siguiente nivel como médica en prácticas en el Hospital Universitario Royal Stoke.

Espera que sus experiencias la conviertan en una mejor doctora.

BBC

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FUENTE: BBC