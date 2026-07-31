"Ceuta es un desierto lleno de zombis", el dramático relato de un vecino tras la masiva llegada de migrantes
Habitantes y visitantes de Ceuta describen un clima de inseguridad y desabastecimiento. Más de 40.000 migrantes habrían regresado a Marruecos, pero continúan los testimonios de comercios cerrados, calles con fuerte presencia policial y familias que optan por salir temporalmente de la ciudad.
La tensión en Ceuta sigue dejando escenas de preocupación entre vecinos y turistas, incluso después de que las autoridades señalaran una cierta estabilización de la situación durante la jornada de este viernes. Comerciantes, residentes y visitantes describieron dificultades para realizar compras, miedo a circular por las calles y un aumento de la presencia policial en distintos puntos de la ciudad.
Uno de los testimonios que más repercusión generó fue el de Carlos Guerrero, vecino de Ceuta y propietario de un bar, quien resumió el panorama con una frase contundente: “Ceuta es un desierto lleno de zombis”. En declaraciones a la cadena de radio española Onda Cero, aseguró que se vio obligado a cerrar su comercio por la gravedad del contexto.
“Esto es una invasión. Están por la calle, te intentan robar, están intentando comer, beber...”, expresó.
Qué ocurre en Ceuta, según los testimonios de vecinos
Guerrero relató que este viernes intentó retomar la actividad, pero volvió a cerrar el bar poco después. “He abierto el bar esta mañana y he tenido que cerrarlo. Nos han llamado racistas porque no les atendemos. Entran en manada y, una vez que entran dentro del bar, empiezan a quitar todo lo que pillan. Estamos desprotegidos”, afirmó.
También sostuvo que muchos residentes permanecen en sus viviendas por temor a salir a la calle. “En la calle solo están ellos y la Policía, son los únicos. Mañana Dios dirá”, agregó.
Mercadona, compras y familias que viajan en ferry
Entre los relatos recogidos por Europa Press aparece el de una vecina que decidió viajar a la Península para abastecerse. “Hemos visto que en Mercadona había una avalancha, y estábamos sin comida y sin leche para mi hijo”, contó.
La mujer explicó que dejó a su hijo de cinco años al cuidado de familiares y que planea regresar a Ceuta este sábado una vez que haya podido realizar las compras necesarias.
Turistas adelantan su regreso por miedo a la inseguridad
La situación también afectó a visitantes que se encontraban de vacaciones en la ciudad. Ahmed, ciudadano español residente en Bruselas, y su pareja Wesal decidieron adelantar su regreso. “No hemos podido comprar comida ni bebida. Mi mujer tiene miedo”, declaró.
Según relató, tenían previsto permanecer en Ceuta hasta el 5 de agosto, pero optaron por marcharse antes debido a la inseguridad que dicen haber percibido en las calles. “España se queda en mi corazón, volveré a Ceuta cuando aseguren que esto no pasa de nuevo”, concluyó.
Más de 40.000 migrantes habrían regresado a Marruecos
Según los últimos datos oficiales mencionados en el texto, más de 40.000 migrantes habrían vuelto a Marruecos. A pesar de ello, varios vecinos consideran que el clima de tensión continúa y que la normalidad aún no se recuperó plenamente.