"Ceuta es un desierto lleno de zombis", el dramático relato de un vecino tras la masiva llegada de migrantes

La tensión en Ceuta sigue dejando escenas de preocupación entre vecinos y turistas , incluso después de que las autoridades señalaran una cierta estabilización de la situación durante la jornada de este viernes. Comerciantes, residentes y visitantes describieron dificultades para realizar compras, miedo a circular por las calles y un aumento de la presencia policial en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los testimonios que más repercusión generó fue el de Carlos Guerrero, vecino de Ceuta y propietario de un bar, quien resumió el panorama con una frase contundente: “ Ceuta es un desierto lleno de zombis ”. En declaraciones a la cadena de radio española Onda Cero, aseguró que se vio obligado a cerrar su comercio por la gravedad del contexto.

“ Esto es una invasión . Están por la calle, te intentan robar, están intentando comer, beber... ”, expresó.

Guerrero relató que este viernes intentó retomar la actividad, pero volvió a cerrar el bar poco después. “ He abierto el bar esta mañana y he tenido que cerrarlo . Nos han llamado racistas porque no les atendemos. Entran en manada y, una vez que entran dentro del bar, empiezan a quitar todo lo que pillan. Estamos desprotegidos ”, afirmó.

También sostuvo que muchos residentes permanecen en sus viviendas por temor a salir a la calle. “En la calle solo están ellos y la Policía, son los únicos. Mañana Dios dirá”, agregó.

Mercadona, compras y familias que viajan en ferry

Entre los relatos recogidos por Europa Press aparece el de una vecina que decidió viajar a la Península para abastecerse. “Hemos visto que en Mercadona había una avalancha, y estábamos sin comida y sin leche para mi hijo”, contó.

La mujer explicó que dejó a su hijo de cinco años al cuidado de familiares y que planea regresar a Ceuta este sábado una vez que haya podido realizar las compras necesarias.

Turistas adelantan su regreso por miedo a la inseguridad

La situación también afectó a visitantes que se encontraban de vacaciones en la ciudad. Ahmed, ciudadano español residente en Bruselas, y su pareja Wesal decidieron adelantar su regreso. “No hemos podido comprar comida ni bebida. Mi mujer tiene miedo”, declaró.

Según relató, tenían previsto permanecer en Ceuta hasta el 5 de agosto, pero optaron por marcharse antes debido a la inseguridad que dicen haber percibido en las calles. “España se queda en mi corazón, volveré a Ceuta cuando aseguren que esto no pasa de nuevo”, concluyó.

Más de 40.000 migrantes habrían regresado a Marruecos

Según los últimos datos oficiales mencionados en el texto, más de 40.000 migrantes habrían vuelto a Marruecos. A pesar de ello, varios vecinos consideran que el clima de tensión continúa y que la normalidad aún no se recuperó plenamente.