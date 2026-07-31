Crisis migratoria en España: ya son 57 muertos en Ceuta y unas 53.000 personas regresaron a Marruecos
Las autoridades de España informaron que más de la mitad de los migrantes que ingresaron a Ceuta el jueves, ya volvieron a Marruecos.
Las autoridades de España informaron que más de la mitad de los migrantes que ingresaron a Ceuta el jueves, ya volvieron a Marruecos.
El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta ascendió a 57, según informaron fuentes policiales, en el marco de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos para intentar cruzar al continente europeo. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de España informó que más de 48.000 migrantes retornaron durante este viernes a Marruecos, de un total aproximado de 53.000 que ingresaron de forma irregular en los últimos días.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España". Durante una comparecencia pública en Ceuta, aseguró a los habitantes de la ciudad que el Gobierno utiliza todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia.
La Policía incrementó al caer la noche su presencia en distintas calles y barriadas de Ceuta para localizar a grupos de migrantes que no quieren retornar de forma voluntaria a Marruecos. Los agentes están procediendo a indicar a estas personas que deben dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar por el mismo sitio por el que accedieron en la jornada de ayer.
Mientras tanto, el personal de varias unidades del Ejército de Tierra también está realizando funciones de colaboración con los funcionarios policiales tanto en el centro de la ciudad como en los aledaños del paso fronterizo.
La entrada de personas desde Marruecos prácticamente se ha reducido a pequeños grupos que todavía intentan acceder a nado y por zonas del vallado. Prácticamente todos los migrantes que entraron masivamente en Ceuta en las últimas horas ya han vuelto a Marruecos, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.
Las Fuerzas de Seguridad estiman que unas 53.000 personas han regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta después de las llegadas masivas de los últimos días, en especial el jueves, según ha informado a EFE fuentes policiales.
El Gobierno estimó en un principio en 50.000 el número de personas llegadas de forma irregular a la ciudad autónoma, una cifra que el Ejecutivo ceutí elevaba a 60.000.
Pero hasta este momento, la cifra de retornados superaba los 53.000. El conteo de las personas que regresan a Marruecos es más fácil que el de las que entraron por diversos medios en los últimos días.
A lo largo de todo el viernes miles de personas han enfilado la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos por varios motivos, entre ellos el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.
La Unión Europea aseguró que ninguna de las personas que cruzó desde Marruecos hacia Ceuta en los últimos dos días ingresó al territorio continental europeo.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, informó que mantuvo una conversación con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y afirmó que la situación se sigue de cerca en coordinación con las autoridades españolas y los ministros del Interior de distintos países europeos.
"Seguiremos en estrecho contacto y en comunicación con ministros de toda Europa", expresó Brunner a través de sus redes sociales.
La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para las ciudades españolas de Ceuta y Melilla tras la llegada masiva de entre 50.000 y 60.000 migrantes provenientes de Marruecos en las últimas 24 horas, una situación que las autoridades españolas califican como una emergencia humanitaria y social.
El aviso recomienda evitar viajar a esas zonas, mantenerse alejado de posibles manifestaciones, seguir las indicaciones de las autoridades locales y permanecer atento a la información oficial. Además, se pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Ceuta y Melilla que informen a sus familiares sobre su situación y sigan las comunicaciones del Gobierno de España.
Security Alert: Thearrival of thousands ofmigrantsfrom MoroccotoCeutaand hundredsto Melillainthe past 24 hoursmayleadtounpredictable anddangeroussituations. Spain has deployed the Spanish military tocontainthe developing situation, together… pic.twitter.com/X0j74vvZ3U— U.S. Embassy Madrid (@USembassyMadrid) July 31, 2026
El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, les contestó a los países que pedían la expulsión de España de Espacio Schengen tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. “La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no”, dijo Sánchez y agregó: “No es tiempo de dividir”.
Según el Gobierno de España, ya son 57 los migrantes que murieron en la costa al intentar entrar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.
Las fuerzas de seguridad siguen trabajando para localizar los cuerpos de los marroquíes y argelinos que se lanzaron al mar desde Castillejos para intentar alcanzar la costa de Ceuta a nado.
A través de la red social X, el Departamento de Estado de EE.UU. acusó al Gobierno de España de "facilitar la inmigración ilegal masiva a Europa", tras la crisis en Ceuta.
El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.
La medida implica una suspensión temporal del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE). El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha tomado esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló este viernes con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para mostrarle solidaridad por la situación migratoria en Ceuta, proponer ayuda e insistir en el recurso a la agencia europea Frontex de vigilancia de fronteras.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron se felicitó por "la cooperación en marcha con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos". También indicó que aunque Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación en Europa establecido por los acuerdos de Schengen, desde el jueves pidió a su ministro del Interior un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España "si debiera ser necesario"
Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta volvieron a Marruecos en las últimas horas, según fuentes del Ministerio del Interior.
El presidente de Estados Unidos utilizó la crisis migratoria en Ceuta para advertir que su país podría enfrentar una situación similar si los demócratas ganan las elecciones presidenciales de 2028. "Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Donald Trump en declaraciones a la cadena Fox News.
El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atribuyó la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”, y cifró en 60.000 las personas que han accedido a la ciudad.
En una comparecencia de prensa, el presidente ceutí aseveró que Ceuta está “al borde del colapso” y pidió una respuesta “contundente” por parte del Estado.
Vivas aludió a las entre 12.000 y 15.000 personas que entraron en mayo de 2021 por la misma zona, durante la peor crisis diplomática que han tenido Marruecos y España, señalando que en esa fecha “comprobamos cómo las autoridades marroquíes utilizaban a sus ciudadanos para presionar a España y desastabilizar a Ceuta y ahora ha vuelto a ocurrir”.
Según el presidente ceutí, las estimaciones indican que han entrado en la ciudad unas 60.00 personas, “lo que supone el 70 por ciento de la población de Ceuta y es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas para hacer una comparativa”.
El ejército español se desplegó en la frontera del Tarajal en Ceuta ante la atenta mirada de los inmigrantes, donde se han registrado violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.
Los mercados en Ceuta están rodeados por la policía de España para impedir que los inmigrantes marroquíes saqueen los establecimientos.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando.
Con estos fallecidos se eleva a 75 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, está en contacto con todos sus homólogos de la UE y con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, para explicarles cómo evoluciona la crisis de Ceuta, que ha llevado a algunos países (Italia, Finlandia y Dinamarca) a pedir que España sea excluida del espacio Schengen.
Según fuentes de Exteriores, Albares también está dando cuenta a sus homólogos de las medidas que el Gobierno español ha puesto en marcha en coordinación con Marruecos, tras la entrada masiva de migrantes -unas 49.000 según el Gobierno pero hasta 60.000 según el presidente de esta ciudad española- de las últimas horas, y la "especificidad" de Ceuta y Melilla, únicas ciudades europeas con frontera en África.
De momento, Finlandia ha apoyado este viernes excluir a España del espacio Schengen debido a la situación migratoria en Ceuta, una posibilidad que ya está estudiando Italia, como confirmó ayer, y que ha llevado al Ministerio a llamar a consultas a su embajador en España. Mientras, Francia ha reforzado sus fronteras.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también defendió este viernes que la Unión Europea (UE) estudie todas las opciones, entre ellas excluir a España del Tratado de Schengen.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, apremió este viernes al Gobierno de España a recuperar el control sobre la ciudad de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes de Marruecos en los últimos días.
"Es importante que España actúe de forma rápida para recuperar el control de la situación y cumpla con sus compromisos dentro de la cooperación en el Tratado de Schengen", señaló el mandatario conservador en un mensaje en la red social X.
Kristersson se mostró listo para "adoptar las medidas necesarias para proteger el orden y el control" en el caso de que se vean comprometidos la seguridad de Suecia o la situación migratoria en este país nórdico.
El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 34, informaron a EFE fuentes policiales.
Según el Ministerio español del Interior de España, más de 25.000 migrantes han retornado ya durante este viernes a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que habían entrado de forma irregular a la ciudad española de Ceuta en los últimos días.
El Ministerio calcula que durante esta mañana y hasta las 13.30 horas (11.30 GMT) ya han salido desde Ceuta hacia Marruecos más de 25.000 personas.
La previsión es que la cifra aumente a lo largo de la jornada de forma ostensible, ya que las salidas de esa ciudad española del norte de África hacia territorio marroquí se están produciendo a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto, añadió Interior.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en la ciudad española de Ceuta en el norte de África de miles de personas desde Marruecos.
En una comparecencia pública en la ciudad autónoma, Sánchez garantizó a los habitantes de esa ciudad que "toda España está con ellos" tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y afirmó que el Gobierno que preside se hace cargo del estado emocional y la situación de "angustia" que están viviendo.
Afirmó que el Gobierno esta utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes y la convivencia en la ciudad.
En esta ciudad viven alrededor de 83.600 personas, según los datos del padrón correspondientes a 2025. Es decir, una llegada de varios miles de migrantes en pocas horas representa un impacto considerable para un territorio con una población relativamente pequeña.
La presión migratoria, además, no comenzó esta semana. Antes de esta última oleada, el Ministerio del Interior de España había contabilizado 2.826 entradas irregulares por vía terrestre entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días volvieron a mostrar por qué Ceuta es uno de los puntos fronterizos más sensibles de Europa.
La explicación se encuentra en su ubicación. Ceuta está en la costa norte de África, rodeada por Marruecos y por el mar Mediterráneo. Del otro lado del estrecho de Gibraltar se encuentra el sur de la península ibérica. Junto con Melilla, es uno de los dos territorios españoles situados en el continente africano.
La ciudad autónoma de Ceuta solicitó al Gobierno de España el cierre "urgente e inaplazable" de la frontera con Marruecos, además del despliegue del Ejército y la declaración de emergencia nacional, tras una nueva entrada masiva de migrantes registrada durante las últimas horas.
La decisión fue adoptada por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, que celebró una reunión extraordinaria y urgente ante lo que definió como un "salto cualitativo" en la presión migratoria sobre la ciudad. Durante la jornada, miles de jóvenes marroquíes se dirigieron hacia la frontera entre Castillejos, en Marruecos, y Ceuta, con la intención de ingresar en territorio español.
Según constató la agencia EFE, cientos de personas lograron superar las barreras de protección en un momento en que la zona no contaba con presencia policial. Además de los intentos de ingreso por la valla fronteriza, las autoridades locales señalaron que también se registraron cruces a pie por el espigón del Tarajal, uno de los puntos que conecta ambos territorios.
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