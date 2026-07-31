Crisis migratoria en España: ya son 57 muertos en Ceuta y unas 53.000 personas regresaron a Marruecos

Incrementan presencia policial en las calles por migrantes que no vuelven

La Policía incrementó al caer la noche su presencia en distintas calles y barriadas de Ceuta para localizar a grupos de migrantes que no quieren retornar de forma voluntaria a Marruecos. Los agentes están procediendo a indicar a estas personas que deben dirigirse a la frontera del Tarajal para regresar por el mismo sitio por el que accedieron en la jornada de ayer.

Mientras tanto, el personal de varias unidades del Ejército de Tierra también está realizando funciones de colaboración con los funcionarios policiales tanto en el centro de la ciudad como en los aledaños del paso fronterizo.

La entrada de personas desde Marruecos prácticamente se ha reducido a pequeños grupos que todavía intentan acceder a nado y por zonas del vallado. Prácticamente todos los migrantes que entraron masivamente en Ceuta en las últimas horas ya han vuelto a Marruecos, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.