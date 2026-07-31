Desesperación en Ceuta: "Todos los días aparecen nuevos cadáveres en la costa"

Los vecinos de Ceuta mostraron su precupación por los miles de inmigrantes que han llegado al lugar de forma ilegal. "Necesitamos ayuda humanitaria".

Ceuta vive una crisis humanitaria con más de 50.000 migrantes que han cruzado desde Marruecos nadando y ahora deambulan por las calles. Un argentino, lector de MDZ, contó en primer personas como se vive en la ciudad y aseguró que temen por la seguridad de los vecinos de la zona.

Esta llegada masiva se produce después de que el Tribunal Supremo de España dictaminara que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla, otro enclave español en el norte de África, no pueden ser devueltos de manera inmediata a Marruecos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un "ataque, una violación de la integridad territorial de España", y aseguró que todos los migrantes en situación irregular serán devueltos a Marruecos "lo antes posible".

Ceuta desde la mirada de argetino viviendo en España Gentileza Carlos Jordán Ceuta en primera persona El doctor Carlos Jordán es médico argentino y vive en Ceuta, la ciudad donde miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos en cuestión de horas. Lo que vio lo dejó sin palabras. Su testimonio, compartida en tiempo real desde la ciudad española, describe una crisis humanitaria que las autoridades no logran contener y que dejó a miles de personas sin comida, sin agua y con la ropa mojada del cruce.

"Había momentos que entraban 200 personas por minuto. Era un peregrinar", relató Jordán. La zona más alejada del centro de Ceuta, cercana al límite con Marruecos, quedó desbordada. Una ciudad que describió como bella, ordenada y tranquila se transformó en pocas horas en un escenario de crisis extrema. "Es una ciudad desbordada", resumió con precisión.

Lo que más impactó al médico no fue el caos sino la calma de quienes lo protagonizaban. "Uno camina entre esta gente y en ningún momento hay un agravio, ni un forcejeo, ni nada. Hay tristeza, hay dolor, hay hambre, hay desconocimiento", describió. En el video, se ve como Jordán camina entre los recién llegados sin sentir miedo en ningún momento.