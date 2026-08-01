Irrigación aplicó una millonaria multa a un frigorífico por contaminar el canal Pescara

El Departamento General de Irrigación (DGI) clausuró el punto de vuelco de efluentes que el frigorífico San Javier S.A., ubicado en el distrito de Luzuriaga, Maipú, tiene sobre el canal Pescara . La decisión se tomó luego de detectar reiterados incumplimientos en el tratamiento de sus residuos líquidos. Además, el organismo aplicó una multa de $13.020.000 y prohibió a la empresa continuar con las descargas hasta que regularice su situación.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 657/26 y fue ejecutada el viernes por personal técnico y operativo de la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso, que clausuró el punto de vuelco mediante la aplicación de un sistema de sellado permanente. Tras eso, se labró el acta correspondiente.

Según detalló Irrigación, las inspecciones realizadas por sus equipos técnicos y los análisis de laboratorio permitieron comprobar que el establecimiento "no alcanzaba los parámetros de calidad exigidos para el vuelco de efluentes", motivo por el cual se resolvió clausurar el punto de descarga.

Irrigación clausuró el punto de vuelco mediante la aplicación de un sistema de sellado permanente

Desde el organismo explicaron, además, que la empresa "no mostró voluntad de cambio a pesar de los diversos apercibimientos y multas aplicadas en forma precedente", una situación que terminó de sustentar la decisión de avanzar con una nueva sanción y la clausura del vuelco.

Cabe resaltar que San Javier S.A. desarrolla actividades de faenamiento y conservación en frío de carne vacuna, proceso que genera efluentes con "elevada carga orgánica y microbiológica" que, cuando no reciben un tratamiento adecuado, "pueden afectar la calidad del agua y representar un riesgo para el ambiente y para los usos aguas abajo del Pescara".

El frigorífico no podrá seguir volcando sobre el canal Pescara, aunque esto no implica una clausura del local. Departamento General de Irrigación

Desde Irrigación aclararon que la medida no implica el cierre del frigorífico ni la interrupción de sus actividades productivas. La prohibición alcanza exclusivamente al vuelco de efluentes hacia el ducto del canal Pescara.

Para recuperar la autorización de descarga, la firma deberá presentar una propuesta técnica integral que contemple la adecuación de su sistema de tratamiento y garantice el cumplimiento de los parámetros ambientales exigidos para este tipo de vertidos.

Los controles sobre el canal Pescara

La clausura se enmarca en el proceso de fiscalización que Irrigación lleva adelante sobre los establecimientos que descargan efluentes en el sistema Pescara, al que vuelcan sus residuos más de 30 empresas.

Desde el organismo recordaron que, si bien el sistema cuenta con perforaciones destinadas a mejorar la calidad del agua que circula por el canal, "es imprescindible que cada uno de los establecimientos posea sistemas de tratamiento acordes a los niveles de exigencia impuestos por la normativa ambiental aplicable".

Irrigación corroboró que los vuelcos realizados no cumplía con los parámetros de calidad exigidos. Departamento General de Irrigación

En ese contexto, desde la Superintendencia General de Irrigación remarcaron que continuarán avanzando "con firmeza hacia las empresas que incumplen", ya sea mediante sanciones económicas, la clausura de los puntos de vuelco o, cuando corresponda, el cierre de los establecimientos.

La resolución forma parte de la política de control ambiental que el organismo viene desarrollando sobre las actividades que generan efluentes industriales, con el objetivo de proteger la calidad de los recursos hídricos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.