Brasil postergará el regreso de su embajador en Buenos Aires tras los duros dichos de Javier Milei

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva postergará el retorno de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y analiza convocar nuevamente al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedirle explicaciones . La maniobra llega después de que Javier Milei volviera a cargar contra el jefe de Estado brasileño el domingo, en una entrevista, donde lo llamó "ladrón", "corrupto" y "expresidiario".

Bitelli había sido llamado a Brasilia para consultas, una medida con la que un gobierno expresa profunda insatisfacción frente a la conducta de otro Estado. La semana pasada, Lula discutía con su equipo la posibilidad de reinstalarlo en la embajada de Buenos Aires antes del fin de esta semana, luego de que la diplomacia argentina bajara el tono y asegurara que no hay interés en romper relaciones con Brasil. En esa línea, el canciller Pablo Quirno había afirmado que la Argentina no busca un conflicto diplomático y que esperaba el regreso del embajador brasileño.

Los nuevos dichos de Milei desactivaron ese plan. Según pudo saber CNN Brasil, la reacción de Itamaraty será mantener a Bitelli más días en territorio brasileño.

En paralelo, el gobierno de Lula evalúa volver a citar a Raimondi, que ya había sido convocado tras el primer episodio.

En la entrevista del domingo, en LN+, Javier Milei redobló los ataques. "Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ser ladrón y corrupto. Estuvo preso, entonces es verdad que es expresidiario", sostuvo. También afirmó que el brasileño quedó libre "por una falla administrativa, de procedimiento, no por ser inocente" y remató: "Por lo tanto es ladrón y es un corrupto".

Milei acusó además —sin aportar pruebas— a Lula de haber invertido mil millones de dólares en la campaña de Sergio Massa, su rival en las presidenciales de 2023. Y devolvió el cargo de injerencia: "Quien interfirió políticamente en la región fue Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo. Se enojan porque yo dije algo de Lula que es verdad, y se olvidan de los insultos de Lula y de sus ministros".

La estrategia de Lula: dejarlo "hablando solo"

Del lado brasileño hay consenso en el entorno del presidente: la recomendación es que Lula siga ignorando personalmente las ofensas y no "muerda el anzuelo". Los colaboradores del mandatario evalúan que el líder argentino busca rivalizar con él para ganar proyección como referente de la derecha regional.

Por eso la consigna es que la respuesta sea diplomática —mantener a Bitelli unos días más en Brasil— y que Lula lo deje "hablando solo", una estrategia que también apunta a no escalar la crisis en la antesala de las elecciones de octubre.

El origen del conflicto

La crisis estalló cuando Milei viajó a Brasil para la Convención Nacional del PL, que lanzó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En ese acto, el libertario llamó "presidiario" a Lula y "basura calva" al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Ante esas ofensas, Brasil llamó a Bitelli a consultas y citó a Raimondi al Itamaraty.