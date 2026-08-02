Lula da Silva fue oficializado como candidato presidencial en Brasil y buscará un histórico cuarto mandato

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue proclamado oficialmente como candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales de octubre.

A los 80 años, Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo con el respaldo de la coalición oficialista.

El Partido de los Trabajadores (PT) oficializó este domingo la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en Brasil, donde intentará alcanzar un histórico cuarto mandato no consecutivo al frente del país.

La proclamación tuvo lugar durante una convención partidaria realizada en el Expo Center Norte de San Pablo. Allí, el presidente del PT, Edinho Silva, confirmó que la fórmula oficialista estará integrada nuevamente por Lula y el actual vicepresidente, Geraldo Alckmin. El acto reunió a cerca de tres mil militantes, funcionarios y dirigentes de la coalición Juntos por Brasil.

Una campaña marcada por ser opositores a Estados Unidos A sus 80 años, Lula afrontará la séptima campaña presidencial de su carrera política. En los últimos meses, el mandatario aseguró que mantiene "la misma energía de cuando tenía 30 años" y enfocó gran parte de su discurso en la defensa de la soberanía brasileña, con críticas a la influencia de Estados Unidos y al presidente Donald Trump.

Lula da Silva criticó la amenaza de Trump de intervenir militarmente en Venezuela. EFE El oficialismo buscará sostener su campaña en algunos indicadores económicos favorables, como la reducción del desempleo y la disminución de los niveles de pobreza durante la actual gestión. Sin embargo, también deberá responder a las críticas por la desaceleración de la economía, la persistencia de la inflación, el elevado déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.

En paralelo, la campaña electoral estará marcada por la reciente decisión de la Corte Suprema de Brasil de autorizar una investigación por presunto tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del presidente, conocido popularmente como "Lulinha".