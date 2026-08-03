Ciberseguridad: apoyan la ley, pero alertan sobre la "poca claridad" del proyecto

El presidente del Instituto Alternativa, Rafael Moyano, cuestionó en diálogo con After Office por la 105.5 FM MDZ Radio el proyecto de ley de ciberseguridad para la administración pública impulsado por el Gobierno provincial. Aunque respaldó la necesidad de la iniciativa, advirtió que el texto llega a la Legislatura "cerrado" y con escaso margen para discutir sus aspectos centrales.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: Respaldo a la ley, pero críticas al contenido Moyano recordó que desde el Instituto Alternativa ya habían impulsado propuestas vinculadas a la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad. "Cuando estuve como presidente de la Bicameral, es una propuesta que nosotros hicimos. Hicimos esa propuesta, el tema de la app de seguridad para los ciudadanos como existe hoy día en San Juan", señaló, y remarcó que "nos parece que viene bien que exista una ley de ciberseguridad".

No obstante, sostuvo que "el único inconveniente que hay desde siempre es la falta de claridad que hay con el proyecto". Según explicó, la iniciativa modifica la Ley de Administración Financiera para que determinadas contrataciones puedan realizarse de manera directa. "Va a tener el carácter de una emergencia, de una excepción, entonces usted no va a saber quién es la empresa, ni cuánto sale", afirmó.

El cuestionamiento al tratamiento legislativo El expresidente de la Bicameral de Seguridad también criticó la forma en que, según aseguró, se discuten este tipo de iniciativas en la Legislatura. "Viene cerrado, no se va a discutir", afirmó, y agregó que, de acuerdo con las conversaciones que mantuvo con legisladores, "no se va a abrir el debate de los temas importantes del proyecto, sino temas secundarios".