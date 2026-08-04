Quién es Diego Di Santo, el amigo de Facundo Moyano y dirigente de la CGT que fue a su casa para llevarle ropa

Un miembro de la CGT fue el único autorizado a entrar al departamento del involucrado y salió 15 minutos después con un bolso.

Diego Di Santo quedó bajo la atención pública después de ingresar al edificio donde vive Facundo Moyano, en medio de la investigación por el episodio que involucró al exdiputado y a Candela Arizaga. El dirigente sindical fue la única persona que accedió al inmueble durante las horas posteriores a la detención.

Facundo Moyano eligió a Di Santo para que entrara a su departamento, quien permaneció alrededor de 15 minutos dentro del edificio ubicado sobre la Avenida del Libertador y salió con un bolso que contenía ropa. Evitó realizar declaraciones ante los periodistas que aguardaban en la puerta y se retiró sin brindar detalles sobre el contenido del bolso ni sobre la situación del exdiputado.

Diego Di Santo, miembro de la CGT Lomas de Zamora X LN+ Quién es Diego Di Santo y qué cargo ocupa en el SUTPA Diego Di Santo integra la CGT de Lomas de Zamora y actúa como representante del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines. El dirigente también ocupa un cargo vinculado con la Secretaría de Juventud y Protección de la Niñez. El vínculo sindical explica la confianza que Facundo Moyano depositó en Di Santo para ingresar a la vivienda mientras permanecía detenido y la fiscalía avanzaba con nuevas medidas dentro de la causa.