Apareció un video de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga antes de terminar detenido

Mientras avanza la investigación, se filtró el video de una cámara de grabación donde aparece Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga.

Facundo Moyano está envuelto en un escándalo policial. En la madrugada de este martes 4 de agosto fue demorado, y luego detenido, por lesiones y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga. Según trascendió, la influencer sería su pareja.

Esta historia se desató cuando apareció a joven de 23 años corriendo por pleno barrio de Belgrano casi desnuda y desorientada. Esto tuvo lugar cerca de las 5, y personal del SAME logró asistirla. Fue así que la trasladaron al Hospital Pirovano, donde está internada desde ese entonces.

Ahora se filtró el video de una cámara de seguridad donde aparece el sindicalista del peaje persiguiendo a la joven.

El video de Facundo Moyano persiguiendo a Candela Arizaga X | Vía Szeta Por el momento, no hay más detalles sobre por qué Facundo Moyano corrió detrás de Candela Arizaga. Sin embargo, desde la defensa del sindicalista dijeron que la perseguía para asistirla porque ella atravesaba un brote.

Qué se sabe sobre el caso de Facundo Moyano y Candela Arizaga En cuanto a la declaración de Candela Arizaga ante la Unidad de Violencia de Género, dijo que la situación se descontroló después de que ambos consumieran estupefacientes, los cuales no fueron determinados aún. A su vez, aseguró que Moyano "no le pegó" ni "le hizo nada".