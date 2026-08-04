El día que Eva Bargiela habló sin filtro sobre el polémico divorcio con Facundo Moyano: "Muy feo"

En medio del escándalo que tiene a Facundo Moyano en el ojo de la tormenta, se viralizaron nuevamente los dichos de la modelo en el ciclo de Juana Viale.

Facundo Moyano fue detenido por personal policial luego de un violento episodio con una joven en el barrio de Belgrano. La joven salió corriendo del edificio donde actualmente vive el hijo del sindicalista Hugo Moyano y el fiscal ordenó que quede detenido mientras la investigación sigue su curso.

La modelo e influencer acusó al exdiputado por presuntas agresiones físicas y verbales ocurridas minutos antes dentro de la vivienda. En medio de todo el escándalo, se viralizaron los dichos de Eva Bargiela, exmujer de Facundo Moyano, quien habló sobre el polémico divorcio.

La nieta de Mirtha le consultó si se había separado en buenos términos y la modelo fue tajante: "No es algo lindo y a veces se pone tenso, pero desde mi lado está la mejor predisposición para que quede todo en buenos términos".

La vez que Eva Bargiela habló sobre el polémico divorcio con Facundo Moyano "Me cuesta mucho entender que una persona con la que conviviste y demás, de pronto tornarte enemigos. Es algo que me parece muy feo, así que espero que podamos conservar un buen vínculo", sentenció Bargiela.