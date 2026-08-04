Pablo Echarri: "La falta de anonimato es la contracara más oscura de la felicidad"

En una distendida charla, el actor habló de la felicidad, de su historia con Nancy Dupláa y por qué cree que el éxito es “bastante impostor”.

La felicidad tiene un precio y “es un poco maldita”, asegura Pablo Echarri en diálogo con MDZ. “Cuando tenés chicos, cuando intentás de alguna manera poder disfrutar de una forma un poco más normal en familia, uno se da cuenta que la falta del anonimato es tal vez la contracara más oscura de la felicidad”, afirma.

A sus 56 años y con más de tres décadas de carrera, reconoce que ser conocido le permitió trabajar todos estos años. Pero ya no corre detrás de los mismos objetivos: “El éxito es bastante impostor", lanza y explica: "El éxito y el fracaso son partes de una misma rueda. En un momento uno está arriba y luego toma el lugar el otro. Así que yo a lo largo del trayecto me fui dando cuenta que la felicidad es todo eso, que está ligada muy fuertemente a los vínculos, al amor, al amor filial, al amor de pareja, al amor de amigos, la familia de origen, y qué es lo que uno hace para sostener esos vínculos”.

Esa manera de entender la felicidad también aparece cuando habla de Nancy Dupláa, su compañera desde hace más de dos décadas. Aunque ambos se atrajeron por su admiración profesional, lo que más valora hoy está lejos del trabajo. "Lo mejor de Nancy es su parte personal, su evolución como mujer, como madre, como compañera. Para mí el oficio es secundario", confiesa. Además, admite el deseo de volver a compartir escenario juntos y que es una posibilidad concreta para los próximos años.

Otro de los temas de la charla fue la exposición pública y las redes sociales, un terreno que conoce desde mucho antes de que existiera Instagram o X. "No es tan importante la opinión de todo el mundo", reflexiona al explicar cómo aprendió a convivir con las críticas y los comentarios permanentes. El paso del tiempo, cuenta, le enseñó a darle valor únicamente a la mirada de las personas que respeta y quiere, dejando de lado el ruido que generan las redes.

Por último, deja una reflexión muy interesante sobre el momento que vive, donde el sálvese quien pueda y el individualismo están a la orden del día. Para él, algo que le parece extraordinario es lo que pasa por el lado de la comunidad y de darse una mano entre colegas: "Hoy está en boga fomentar el individualismo, cuidar tu propia realidad, el no hacerte cargo de las realidades de los demás, y sin embargo los grandes resultados vienen cuando nos organizamos y nos vinculamos con el otro".