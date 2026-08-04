Cómo es el lujoso edificio de Avenida del Libertador donde vive Facundo Moyano

El inmueble quedó en el centro de la investigación tras el episodio que terminó con la detención del exdiputado. Las cámaras y el testimonio del encargado serán claves.

ViewPoint Libertador, el edificio donde vive Facundo Moyano, es una torre de categoría ubicada en la esquina de la avenida Del Libertador y Virrey Loreto, en el barrio porteño de Belgrano. El complejo ofrece departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, con una ubicación estratégica, buenos accesos y vistas abiertas al verde, al Golf y al Río de la Plata.

Las amenities de ViewPoint Libertador Entre sus principales características se destacan el lobby de doble altura, los palieres privados y un salón de fiestas. La torre también posee gimnasio, spa con sala de masajes, sauna, baño de vapor y una pileta descubierta climatizada, servicios que la posicionan como un desarrollo residencial de alta categoría sobre la avenida Del Libertador.

Así es el lujoso edificio donde vive Moyano. MDZ El escándalo policial de Facundo Moyano El inmueble quedó en el centro de la investigación por el episodio que involucró al exdiputado y titular del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines. El encargado del edificio ratificó lo sucedido, mientras los agentes establecieron un perímetro amplio para realizar las actuaciones correspondientes en el lugar.

Moyano fue trasladado inicialmente a la comisaría 13 A. Poco antes de las 10 de la mañana, el fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, dispuso su detención, en principio, por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

Así es el lujoso edificio donde vive Moyano. MDZ La joven involucrada fue derivada al Hospital Pirovano, donde quedó bajo supervisión médica. Ambos se encontrarían “bajo efectos de estupefacientes”. El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que se le tomarían muestras para realizar un examen toxicológico, mientras recibía apoyo psiquiátrico y psicológico.