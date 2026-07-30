En un abrir y cerrar de ojos: el video del robo exprés en un complejo de departamentos

El delincuente fué captado por las cámaras de seguridad mientras ingresaba al edificio y efectuaba el robo de la motocicleta.

El delincuente fue captado por cámaras de seguridad mientras cometía el robo y se retiraba del lugar con la motocicleta.

Un delincuente ingresó durante la noche del miércoles a un complejo de departamentos en Ciudad, y robó una motocicleta que se encontraba estacionada en el interior del predio. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ, el hecho ocurrió cerca de las 21 en calle Aristóbulo del Valle 653, entre Paso de los Andes y Granaderos, cuando el hombre logró acceder al complejo tras violentar la puerta de ingreso, según se observa en las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia.

El robo del rodado En los registros se puede ver al sospechoso, vestido con una campera, pantalón negro y zapatillas blancas, ingresar al lugar y recorrer algunos metros hasta llegar donde estaba estacionada la motocicleta 110 cc color rojo.

Una vez que encontró el rodado, el delincuente lo retiró del lugar llevándolo a rastras hasta la puerta de acceso del complejo. Finalmente, escapó a pie empujando la motocicleta, sin que nadie advirtiera la maniobra.

El robo generó preocupación entre los vecinos, ya que no es el primer episodio de inseguridad que afecta a los complejos ubicados en ese sector de Ciudad.