Robó en el cementerio de la Ciudad de Mendoza y lo atraparon: el curioso motivo por el que no pudieron imputarlo

Preventores atraparon a un conocido ladrón de placas de bronce en el cementerio de Mendoza, pero la fiscalía se negó a procesarlo.

Un ladrón de placas de bronce fue capturado por agentes de seguridad en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza mientras cometía un robo. Sin embargo, la resolución de la fiscalía generó enorme frustración: rechazaron imputarle el delito de inmediato exigiendo que la denuncia sea presentada de forma presencial por los allegados del difunto afectado.

Sorprendido en pleno ataque al patrimonio El episodio se registró alrededor de las 16:20 de este martes, cuando el personal asignado a la custodia del predio municipal advirtió ruidos extraños y vidrios rotos en las inmediaciones del sector Gauchito Cubillos. Al aproximarse, los efectivos sorprendieron a un hombre apalancando con un destornillador la estructura de un nicho para extraer sus placas de bronce. Rápidamente, el personal logró reducirlo y trasladarlo hacia una de las porterías de acceso para ponerlo a disposición de las autoridades policiales.

La Fiscalía de Instrucción determinó no imputarle el delito al aprehendido. Foto: Gentileza Prontuario activo y reincidencia en la zona Al verificar los datos del sospechoso de 48 de edad, el sistema arrojó de inmediato medidas pendientes con la Justicia, incluyendo un comparendo solicitado por la oficina judicial de Las Heras y un pedido de captura previo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Fuentes vinculadas al caso señalaron además que se trata del mismo sujeto investigado por reiterados hurtos de medidores de gas en el municipio vecino, quien pese a sus antecedentes continuaba desplazándose con total impunidad.

El procedimiento ocurrió en el Cementerio de Mendoza durante la tarde de este martes. Foto: Gentileza Pese al operativo de los agentes y al secuestro de las herramientas utilizadas para el robo, la ayudante fiscal en turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, dispuso que el individuo fuera trasladado a la Comisaría 16 solo en calidad de aprehendido para averiguación de antecedentes, declinando imputarle el robo. La funcionaria argumentó que resultaba indispensable que los familiares del difunto damnificado formalizaran la denuncia, desestimando la presentación inmediata que pretendía realizar el propio personal de seguridad que presenció y evitó el hecho.