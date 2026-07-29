Robó en el cementerio de la Ciudad de Mendoza y lo atraparon: el curioso motivo por el que no pudieron imputarlo
Preventores atraparon a un conocido ladrón de placas de bronce en el cementerio de Mendoza, pero la fiscalía se negó a procesarlo.
Un ladrón de placas de bronce fue capturado por agentes de seguridad en el Cementerio de la Ciudad de Mendoza mientras cometía un robo. Sin embargo, la resolución de la fiscalía generó enorme frustración: rechazaron imputarle el delito de inmediato exigiendo que la denuncia sea presentada de forma presencial por los allegados del difunto afectado.
Sorprendido en pleno ataque al patrimonio
El episodio se registró alrededor de las 16:20 de este martes, cuando el personal asignado a la custodia del predio municipal advirtió ruidos extraños y vidrios rotos en las inmediaciones del sector Gauchito Cubillos. Al aproximarse, los efectivos sorprendieron a un hombre apalancando con un destornillador la estructura de un nicho para extraer sus placas de bronce. Rápidamente, el personal logró reducirlo y trasladarlo hacia una de las porterías de acceso para ponerlo a disposición de las autoridades policiales.
Prontuario activo y reincidencia en la zona
Al verificar los datos del sospechoso de 48 de edad, el sistema arrojó de inmediato medidas pendientes con la Justicia, incluyendo un comparendo solicitado por la oficina judicial de Las Heras y un pedido de captura previo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. Fuentes vinculadas al caso señalaron además que se trata del mismo sujeto investigado por reiterados hurtos de medidores de gas en el municipio vecino, quien pese a sus antecedentes continuaba desplazándose con total impunidad.
Pese al operativo de los agentes y al secuestro de las herramientas utilizadas para el robo, la ayudante fiscal en turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, dispuso que el individuo fuera trasladado a la Comisaría 16 solo en calidad de aprehendido para averiguación de antecedentes, declinando imputarle el robo. La funcionaria argumentó que resultaba indispensable que los familiares del difunto damnificado formalizaran la denuncia, desestimando la presentación inmediata que pretendía realizar el propio personal de seguridad que presenció y evitó el hecho.
Desazón y malestar en el personal de guardia
La directiva judicial provocó una profunda indignación entre las cuadrillas de custodia, quienes remarcaron la incoherencia de exigir la presencia de los allegados, dado que muchas familias visitan las tumbas de forma muy esporádica o incluso una vez al mes. Ante este panorama, los trabajadores expresaron su absoluta impotencia por el esfuerzo invertido en el procedimiento, advirtiendo que este tipo de criterios termina dejando desprotegido el predio y garantiza la inmediata vuelta a las calles de los delincuentes.