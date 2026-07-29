Megaoperativo en Fuerte Apache: 24 allanamientos para capturar al menor que asesinó al policía Alan Fabián Molina

El operativo busca capturar a los autores del asesinato del policía Alan Fabián Molina , además de secuestrar el arma utilizada en el crimen y otros elementos clave para la investigación.

En Fuerte Apache se desplegaron importantes allanamientos para dar con un menor de edad que asesinó a un policía.

En un despliegue masivo de seguridad, agentes de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense realizan este miércoles un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. El objetivo principal es localizar a los responsables del asesinato del policía Alan Fabián Molina, ocurrido el pasado 18 de julio.

La justicia ordenó un total de 24 allanamientos simultáneos en diversos sectores del asentamiento. Hasta el momento, las autoridades han informado la detención de 11 personas. Además de las capturas, los efectivos buscan secuestrar el arma de fuego utilizada en el crimen, la vestimenta que vestía el sospechoso ese día y otros elementos de prueba que permitan desarticular la estructura criminal dedicada al narcomenudeo y la protección de prófugos en la zona.

El principal investigado es un adolescente de 17 años que ya cuenta con antecedentes por otro homicidio cometido meses atrás. Según los investigadores, integraría una organización delictiva vinculada al narcotráfico y tendría nexos con Guillermo Agustín Geréz, alias “Gordo Tilín”, un referente criminal de la zona que actualmente tiene una orden de captura vigente.

Cómo fue el asesinato del policía El trágico hecho se produjo en el Nudo 1 del barrio, sobre la Avenida Militar al 2900, cuando el 911 recibió una alerta por un enfrentamiento armado. Molina, quien prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), acudió al lugar junto a sus compañeros.

Durante la persecución de dos hombres que huían hacia el interior del Nudo 1, Molina se adelantó unos 30 metros respecto al resto del grupo y fue emboscado a tiros. A pesar de llevar su chaleco antibalas, recibió dos impactos (uno en la axila derecha y otro en la cintura izquierda) que le provocaron heridas de extrema gravedad. Fue trasladado al Hospital Carrillo, donde finalmente falleció.