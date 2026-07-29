Un misterioso incendio destruyó un auto en Las Heras: ¿fue intencional?
El propietario del vehículo aseguró que sospecha que el incendio fue intencional y que está relacionado con conflictos personales.
Un violento incendio destruyó durante la madrugada gran parte de un automóvil que se encontraba estacionado frente a una vivienda de Las Heras . El dueño del vehículo sostuvo que el hecho habría sido intencional y lo vinculó a conflictos personales, por lo que la Justicia dispuso pericias para establecer el origen del fuego.
De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 3 sobre calle Huarpes al 3500, donde un Fiat Siena comenzó a incendiarse mientras permanecía estacionado frente al domicilio de su propietario.
El incendio pudo haber sido intencional
Tras el alerta, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque el fuego provocó importantes daños en el habitáculo del vehículo.
De acuerdo con declaraciones del dueño del automóvil, el incendio pudo haber sido provocado debido a conflictos personales que mantiene.
Por disposición de la Justicia, se ordenó la intervención de personal especializado para realizar las pericias correspondientes y determinar el origen del fuego.