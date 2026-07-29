Un misterioso incendio destruyó un auto en Las Heras: ¿fue intencional?

El propietario del vehículo aseguró que sospecha que el incendio fue intencional y que está relacionado con conflictos personales.

El dueño del vehículo manifestó que el incendio del auto pudo haber sido provocado de manera intencional. (foto ilustrativa).

Un violento incendio destruyó durante la madrugada gran parte de un automóvil que se encontraba estacionado frente a una vivienda de Las Heras . El dueño del vehículo sostuvo que el hecho habría sido intencional y lo vinculó a conflictos personales, por lo que la Justicia dispuso pericias para establecer el origen del fuego.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 3 sobre calle Huarpes al 3500, donde un Fiat Siena comenzó a incendiarse mientras permanecía estacionado frente al domicilio de su propietario.

El incendio pudo haber sido intencional Tras el alerta, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque el fuego provocó importantes daños en el habitáculo del vehículo.

De acuerdo con declaraciones del dueño del automóvil, el incendio pudo haber sido provocado debido a conflictos personales que mantiene.