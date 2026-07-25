España y Francia afrontan incendios récord con más de 285.000 afectados

Madrid/París, 25 jul (EFE).- España y Francia afrontan este sábado una situación crítica por los incendios forestales, con más de 285.000 personas afectadas entre ambos países, teniendo en cuenta a evacuados y confinados, y decenas de miles de hectáreas calcinadas, en un verano marcado por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas extremas.

En España, los dos grandes incendios que afectan a las provincias limítrofes de Madrid y Ávila (centro) han arrasado o dañado unas 45.000 hectáreas, según las distintas estimaciones oficiales, y afectan ya a más de 85.000 personas, de las que cerca de 60.000 han sido evacuadas y unas 29.000 permanecen confinadas.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno nacional asumió el mando único para coordinar las labores de extinción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó hoy la zona y señaló que la evolución del fuego sigue siendo "compleja" debido al viento cambiante, principal factor de propagación.

El Ejecutivo ha desplegado 1.201 militares, unos 400 medios terrestres, más de 1.300 agentes de las fuerzas de seguridad, 110 efectivos de Protección Civil y más de 20 aeronaves, además de los medios aportados por Madrid y Castilla y León.

Ayuda europea y balance en España

España ha solicitado ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y cuenta con dos aviones anfibios de Grecia, otros dos de Italia, dos aeronaves ofrecidas por Turquía y un destacamento militar portugués.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró hoy que "Europa está junto a Francia y España" y destacó que la UE también ha desplegado medios aéreos y el sistema Copernicus para apoyar la respuesta a los incendios en ambos países.

Según Sánchez, en lo que va de 2026 han ardido ya unas 130.000 hectáreas en España.

Además de los incendios de Madrid y Ávila, permanecen activos otros fuegos de entidad en León, Huesca, Teruel y Córdoba, tras una campaña especialmente grave en la que destacaron los incendios de Almería, donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas, y el de la Sierra Norte de Guadalajara, que calcinó 32.000 hectáreas y fue el segundo mayor registrado en España desde que existen registros.

Un hombre murió y otras cinco personas fueron hospitalizadas por quemaduras e inhalación de humo en otro fuego en Manises (provincia de Valencia, este), informaron las autoridades locales y los bomberos.

La Gironda, epicentro de la crisis en Francia

En Francia, los incendios forestales han alcanzado dimensiones inéditas, con 98.000 hectáreas abrasadas desde comienzos de año, un "récord histórico", según el ministro del Interior, Laurent Nuñez. La principal preocupación se concentra en el suroeste del país, donde hay casi 200.000 evacuados, la inmensa mayoría por el gran incendio de la Gironda (suroeste), que avanza a una veintena de kilómetros de Burdeos.

Ese fuego, originado el miércoles en la turística bahía de Arcachón, mantiene evacuadas a 167.000 personas, incluidos vecinos del área metropolitana de Burdeos, y ha arrasado ya 32.700 hectáreas.

La prefecta (delegada del Gobierno central en el departamento), Sophie Brocas, explicó que el incendio sigue siendo peligroso, aunque ha perdido intensidad gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad, si bien advirtió de que los cambios de dirección del viento podrían agravar de nuevo la situación.

Las corrientes de aire siguen empujando las llamas hacia Burdeos, donde parte de los evacuados ha sido alojada en instalaciones habilitadas de urgencia, como el Parque de Exposiciones.

Según las autoridades, el elevado número de desalojos se explica por el comportamiento excepcional del incendio, que adquirió características similares a una "tormenta de fuego", un fenómeno extremadamente impredecible que nunca antes se había observado con esa intensidad en Francia.

El incendio de la Gironda ha destruido ya 140 viviendas. En la zona trabajan unos 1.500 bomberos, apoyados por hasta 1.500 militares, además de 18 medios aéreos y un avión militar A400 adaptado para lanzar hasta veinte toneladas de producto retardante. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, adelantó la entrada en servicio de ese aparato y convocó una nueva célula interministerial de crisis para coordinar la respuesta a la emergencia.

"Las próximas horas pueden ser difíciles", manifestó en X Lecornu tras la reunión en referencia a Gironde, donde este sábado se detuvo a tres personas acusadas de cargos relacionados con el fuego.

Dos eran hombres acusados de lanzar fuegos artificiales que fueron arrestados al sur de la bahía de Arcachón y el tercero fue otro hombre en la periferia de Burdeos por prender fuego a arbustos.

Despliegue militar y respuesta del Estado francés

Las Fuerzas Armadas reforzarán además su despliegue para colaborar en la evacuación de la población, proteger las viviendas e instalaciones industriales amenazadas, prestar apoyo sanitario y logístico y facilitar alojamiento, transporte y suministro de agua a los desplazados. También desplegarán maquinaria pesada para abrir vías forestales que faciliten las labores de extinción.

Aunque la Gironda concentra la mayor preocupación, el fuego sigue activo en otros puntos del país. En el vecino departamento de Las Landas han sido evacuadas otras 30.000 personas por el incendio de Biscarrosse, donde trabajan unos 550 bomberos. También permanecen activos importantes focos en los departamentos de Var, Tarn, Alta Córcega y Altos Alpes.

La gravedad de la situación obligó además a los organizadores del Tour de Francia y a las autoridades a acortar el recorrido de la última etapa de la carrera, prevista para este domingo en París, como consecuencia del riesgo generado por los incendios. EFE

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FUENTE: EFE