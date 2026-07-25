¡Argentinidad al palo! Así fue el épico ingreso de Gastón Edul a La Velada del Año VI en España

Con el silbido de los españoles presentes, el periodista deportivo de Argentina lo dio todo en su ingreso al estadio. Colores, música y garra argentina.

Más allá de las cuestiones deportivas, La Velada del Año VI en España tuvo como principal foco la pelea entre Argentina y España tras la final del Mundial 2026. En esta ocasión, se vio reflejado en la pelea de box entre el español Edu Aguirre y Gastón Edul, periodista deportivo de Argentina.

Así fue el ingreso de Gastón Edul a La Velada del Año VI La gran velada organizada por Ibai Llanos se llevó a cabo este 25 de julio por la tarde española y, a pesar de no ser la pelea estelar, el cruce entre Aguirre y Edul fue sumamente aplaudido. Más allá de los asaltos, los seguidores del periodista argentino lo apoyaron en las redes tras su ingreso al Estadio La Cartuja en Sevilla por la temática elegida.

Gastón Edul ingresó cubierto por completo de los colores celeste y blanco, la bandera y la mayoría de las personas que lo acompañaron también. Además lo más llamativo fue la elección musical que definió el argentino ya que es uno de los detalles claves en ese momento del evento porque cada influencer o músico elige algo representativo de él mismo o su país.

Así se entrenaba Edul en la previa del evento español. Instagram @gastonedul En este caso, Edul ingresó al recinto con su grupo de amigos entre los que se encontraba Davo Xeneixe. ¿Qué canción eligió? Nada más y nada menos que el Himno Nacional Argentino cantando por un ex combatiente de la Guerra de Malvinas. Esto último no dejó de estar presente en la presentación de Edul porque optó por vestirse con una remera negra con la frase "Las Malvinas son argentinas".