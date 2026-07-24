El picante cara a cara de Gastón Edul y Edu Aguirre a horas de la Velada del Año VI: qué se dijeron

Tras realizar el pesaje, Gastón Edul y Eduardo Aguirre, que pelearán el sábado en Sevilla, quedaron frente a frente y se dijeron de todo.

Este sábado por la tarde se llevará a cabo en Sevilla La Velada del Año VI, el evento de boxeo amateur que el streamer Ibai Llanos comenzó a organizar en 2021. En esta sexta edición, uno de los combates estelares tendrá como protagonista a Gastón Edul, que se enfrentará al periodista local Eduardo "Edu" Aguirre.

Será un duelo con mucho condimentos, ya que cruza a un fiel defensor de la Selección argentina y de Lionel Messi contra un anti-Messi declarado y amigo cercano de Cristiano Ronaldo. Para colmo, se dará una semana después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, con los resabios de la definición a flor de piel.

El picante cara a cara entre Gastón Edul y Edu Aguirre El Chiringuito Este viernes, a 24 horas del choque en el ring, se realizaron los pesajes previos. Y para emular lo que sucede en todos los espectáculos de boxeo profesional, tras pasar por la balanza procedieron a realizar el clásico cara a cara, en el que se notó un clima de tensión y aprovecharon para repartir amenazas, provocaciones e insultos a centímetros el uno del otro.

No se pudo apreciar con precisión todo lo que se dijeron, pero antes de separar las frentes e irse cada uno para su lado, se pudo leer en los labios de Gastón Edul que se despidió de Edu Aguirre con un picante "¡la c... de tu madre!". Un broche de oro para terminar de agregarle picante a la previa de un combate que promete y mucho.