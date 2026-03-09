¡Bombazo! Gastón Edul peleará en la Velada de Ibai contra un periodista anti Messi: quién es

Este lunes se develaron los combates de la Velada del Año 6 y el reconocido periodista que cubre a la Selección argentina se subirá al ring. Su picante rival.

De las coberturas de la Selección al ring sin escalas. El periodista argentino Gastón Edul será uno de los protagonistas de la próxima Velada del Año organizada por el streamer español Ibai Llanos. El evento de boxeo, que junta a distintos creadores de contenido del mundo, se realizará el 25 de julio en la ciudad de Sevilla.

Quién será el rival de Gastón Edul en la Velada del Año 6 El cronista de TyC Sports peleará contra Edu Aguirre, panelista español del popular programa El Chiringuito y habitual defensor del Real Madrid. Además, hay un picante condimento extra que enciende el combate: Aguirre siempre fue un fiel crítico de Lionel Messi, además de mantener un fuerte y cercano vínculo con Cristiano Ronaldo.

La pelea llegará en un momento particular para el argentino. La velada está programada apenas una semana después de la finalización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, certamen que Edul cubrirá junto a la Albiceste. En ese sentido, una vez terminada la Copa del Mundo, viajará directo a suelo europeo para subirse al ring.

Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 contra Edu Aguirre, periodista español anti Messi y amigo de Ronaldo. Gastón Edul peleará en la Velada del Año 6 contra Edu Aguirre, periodista español anti Messi y amigo de Ronaldo. Video: @infoLaVelada Las palabras del periodista argentino en la presentación del combate en España Sobre este desafío inesperado, el periodista explicó qué lo motivó a aceptar la propuesta. “Estoy muy contento, sobre todo porque es algo que me desafía y me saca de mi zona de confort. Lo más arriesgado es entrenarme durante los dos meses previos, en los que voy a estar en el Mundial”.