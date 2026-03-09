Dibu Martínez, bajo investigación en Inglaterra: por qué la FA podría sancionarlo

Emiliano Martínez quedó en la mira por una presunta violación a una regla clave que rige en el fútbol inglés. Los detalles.

Emiliano Martínez está bajo la lupa de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por presunta violación a las normativas que regulan la publicidad de casas de apuestas. Según el informe del medio The Athletic, el arquero del Aston Villa podría tener problemas con las leyes deportivas del Reino Unido a raíz del vínculo que mantiene con la empresa Bplay.

La Federación inglesa investiga a Emiliano Martínez por presunta violación a las reglas de apuestas El arquero campeón del mundo tiene un acuerdo como embajador de la plataforma hace un año y medio, tiempo en el que encabezó múltiples piezas creativas. El reglamento que rige en el fútbol inglés sostiene que los deportistas que se desempeñan en dicho país tienen prohibido difundir, promocionar o publicitar de forma personal cualquier actividad relacionada a apuestas en las que ellos estén participando.

Según argumenta la ley: “Un participante individual, actuando a título personal, no podrá anunciar ni promover ninguna actividad de apuestas que le esté prohibida por las Reglas E8.1, E8.2 o E8.4“.

La firma que tiene contrato con el arquero de la Selección argentina ofrece apuestas y cuotas para las competencias como la Premier League, la FA Cup y la Europa League, tres de cuatro competiciones en las que jugó el Aston Villa esta temporada y, de esta manera, el arquero rompería el código de conducta de la federación inglesa.

Emiliano Dibu Martínez @AVFCOfficial Mientras la FA reconoció que está al tanto del asunto, los antecedentes demuestran que la liga inglesa castiga este tipo de conductas, como ocurrió con el defensor Yerry Mina en 2019, quien debió abonar una suma millonaria tras aparecer en un comercial de apuestas en su país.