Se sortearon los octavos de la Europa League: el picante cruce que le tocó al Aston Villa del Dibu Martínez

Quedó definido el cuadro de playoffs de la Europa League. Emiliano Martínez volverá a verse las caras con un rival con el que tuvo un duelo caliente años atrás.

El Aston Villa del Dibu tendrá un picante duelo de octavos en la Europa League.

La temporada europea entra en instancias de definición. Mientras en las principales ligas ya comienzan a vislumbrarse los probables campeones, las competencias internacionales ya tienen definidos los cuadros de playoffs. Este viernes se sortearon los octavos y las llaves a la final de la Champions, la Europa League y la Conference.

En la segunda, si bien no tiene las mismas luces que la Orejona, se pueden encontrar igualmente algunos duelos y potenciales cruces en próximas fases más que interesantes, además de la presencia de varios futbolistas argentinos destacados y de Selección, como Emiliano Martínez, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, entre otros.

Los octavos de final de la Europa League Octavos Europa League 2026 Así quedó el cuadro de playoffs de la Europa League. UEFA De un lado del cuadro, quedaron los enfrentamientos de Ferencvaros vs Sporting Braga, Panatinaikos vs Betis, Genk vs Friburgo y Celta de Vigo vs Olympique de Lyon. Del otro, se verán las caras Stuttgart vs Porto, Nittingham Forest vs Midtjylland, Bologna vs Roma y Lille vs Aston Villa.

Este último encuentro es en la previa, al menos para los espectadores argentinos, el más interesante de todos, ya que el Dibu volverá a medirse contra los Dogos luego de lo que fue aquella caliente serie de cuartos de final de la Conferense League en 2024, cuando el arquero marplatense, ante los silbidos y hostilidad del público francés (aún enojado por la final de Qatar 2022), atajó dos penales en la tanda y bailó tras asegurarse la clasificación.