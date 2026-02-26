¿Kylian Mbappé puede perderse el Mundial 2026? La lesión en su rodilla que preocupa a Francia

Kylian Mbappé arrastra una lesión desde diciembre en Real Madrid y decidió parar. Con la cirugía descartada, el plan es comenzar con un tratamiento especial.

A 105 días para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en la Selección de Francia ya empezaron a encender velas por Kylian Mbappé. La figura del Real Madrid se resintió de una vieja lesión y su situación física puso en alerta máxima a la potencia europea de cara a la Copa del Mundo.

La lesión de Kylian Mbappé que mantiene en vilo al Real Madrid y la Selección de Francia En diciembre, el delantero había padecido un esguince que lo dejó afuera de los primeros partidos del año frente al Betis y el Atlético de Madrid. Si bien regresó a la actividad, la dolencia nunca desapareció del todo y ahora volvió a pasarle factura.

La señal más clara fue su ausencia en la revancha ante Benfica por los 16avos de final de la Champions League. A raíz de eso, desde España hablaron de una molestia persistente, pero en Francia fueron más allá: el diario L'Équipe aseguró que el dolor que siente el atacante es inédito y ya inició una serie de consultas médicas para encontrar una solución sin pasar por el quirófano.

Kylian Mbappé El delantero francés arrastra una lesión en su rodilla y se perderá varios partidos con el Real Madrid. EFE ¿La prioridad del francés? Llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 En este contexto, con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la prioridad de Mbappé es un tratamiento conservador que le permita recuperarse sin poner en riesgo su presencia en la cita mundialista.

Puertas adentro del Real Madrid entienden que forzar la vuelta del francés no tiene sentido ya que jugar con dolor podría afectar su rendimiento y, peor aún, agravar el cuadro de la rodilla. Por eso, la vuelta del ex PSG a las canchas no tiene fecha confirmada y todo indica que se perderá varios partidos.