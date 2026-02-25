Por qué Mbappé no juega en Real Madrid en la revancha contra Benfica por Champions

Kylian Mbappé quedó descartado a último momento en la lista de convocados del Real Madrid de cara al duelo de este martes contra Benfica en el Bernabéu.

Tras el triunfo por 1-0 conseguido en Lisboa la semana pasada, Real Madrid recibe al Benfica este miércoles en el Bernabéu por la vuelta de los playoffs de la Champions League. Una revancha que promete ser muy picante tras el escándalo de racismo que se desató entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr, con todos sus corolarios.

Y así como las Águilas no pueden contar con el joven delantero argentino debido a la suspensión provisoria que dictaminó la UEFA mientras continúa analizando los hechos, la Casa Blanca también cuenta con una baja más que sensible. Es que su máxima figura, Kylian Mbappé, quedó descartado a último momento por cuestiones físicas.

Mbappé es baja en el Real Madrid por una lesión en la rodilla Kylian Mbappé entrenamiento Real Madrid Mbappé se lesionó durante los entrenamientos. @RealMadrid El crack francés, que jugó el sábado en la derrota merengue por 2-1 ante Osasuna por LaLiga, no pudo finalizar los entrenamientos matutinos del martes por una fuerte molestia en su rodilla izquierda que no le permitía realizar los trabajos con normalidad. Después de que lo viera el cuerpo médico, Álvaro Arbeloa decidió dejarlo afuera de la lista de convocados.

Se trata de una lesión que arrastra ya desde hace algunos pocos meses en el ligamento lateral externo. Se la detectaron el pasado 7 de diciembre luego de un duelo contra Celta de Vigo. Y si bien le recomendaron 3 semanas de reposo, apenas 10 días después, el 17/12, ya estaba jugando nuevamente contra Talavera De La Reina por la Copa del Rey, aún con Xabi Alonso de DT.