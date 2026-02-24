José Luis Chilavert le respondió a Courtois y redobló la apuesta: "Le sacó la novia a su compañero"

Tras los fuertes cuestionamientos del belga por sus repudiables dichos sobre Mbappé, José Luis Chilavert recogió el guante y salió a contestarle con total dureza.

Courtois vs. Chilavert, round 2. El ex Vélez lo cruzó y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

El escándalo que explotó tras el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr en el Benfica-Real Madrid sumó un nuevo y polémico capítulo. A seis días de aquel partido caliente en Lisboa, José Luis Chilavert volvió a escena y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

Todo se reavivó después de que Thibaut Courtois, en conferencia de prensa previa al duelo de vuelta, cuestionara los dichos discriminatorios del ex arquero paraguayo sobre Kylian Mbappé. “Es lamentable también. No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy”, expresó el belga el lunes pasado, en referencia a las fuertes declaraciones que Chila había lanzado tras el partido de ida.

José Luis Chilavert cruzó a Courtois luego de que el belga repudiara sus dichos Lejos de apaciguar las aguas, el campeón del mundo con Vélez en 1994 recogió el guante en diálogo con Radio Rivadavia y respondió con munición gruesa. “¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Decirle a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes, donde les pegan y matan a las mujeres, algo que ellos abalan. Entonces, los valores de Sudamérica son pro-familia. Hay que cuidar”, disparó, generando una nueva ola de repercusiones.

La contestación de José Luis Chilavert a Thibaut Courtois luego de que el belga repudiara sus comentarios discriminatorios sobre Mbappé. La contestación de José Luis Chilavert a Thibaut Courtois luego de que el belga repudiara sus comentarios discriminatorios sobre Mbappé. Video: Radio Rivadavia Pero no se quedó ahí. También apuntó al nivel futbolístico del arquero del Real Madrid: “Decirle a Courtois que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y jugar, patear tiros libres o penales, porque realmente es un arquero normal”, cerró Chilavert, en otra dura crítica contra el belga de 33 años.