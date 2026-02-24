Estuvo 5 años preso por abuso sexual, tiene libertad condicional y fue titular ante Boca por la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy alineó en su formación contra Boca a un futbolista condenado por violación que fue liberado hace apenas algunos meses.

Paro más allá de lo meramente deportivo y del enorme significado que tiene este encuentro para el humilde equipo del interior de la Provincia de Buenos Aires, hubo una peculiaridad tristemente extrafutbolística que llamó la atención, que fue la presencia de Alexis Zárate en el once inicial del elenco albiverde.

Alexis Zárate fue titular en Gimnasia ante Boca Alexis Zárate Gimnasia Chivilcoy Alexis Zárate fue titular en Gimnasia de Chivilcoy ante Boca. @Copa_Argentina El lateral derecho surgido de Independiente fue liberado a mediados de 2025 tras cumplir un poco más de 5 años de prisión por abuso sexual. Había sido encarcelado en julio de 2020 por una denuncia de violación que databa de 2014, cuando aún jugaba en el Rojo y que tuvo como victima a la por entonces pareja de un compañero suyo de plantel.

La condena fue de 6 años y medio y falta todavía aproximadamente un año para su cumplimiento definitivo. Sin embargo, el pasado agosto se le otorgó la libertad condicional bajo estrictas pautas de conducta, que incluyen una restricción perimetral de 500 metros respecto de la damnificada y la obligatoriedad de asistir a un taller de masculinidades.