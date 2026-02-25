Ander Herrera no fue ni al banco en el 2-0 de Boca por la Copa Argentina: el particular motivo

Pese a haber viajado con el grupo a Salta, Ander Herrera quedó afuera del partido ante Gimnasia de Chivilcoy y su ausencia generó especulaciones. ¿Qué pasó?

Ander Herrera, del viaje a Salta con el plantel de Boca a ni siquiera formar parte del banco de suplentes.

Pese a que cargaba con una mochila pesaba, Boca hizo los deberes y venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy con un doblete de Adam Bareiro por los 32avos de final de la Copa Argentina. Sin sufrir, el equipo de Claudio Úbeda avanzó de ronda y dejó atrás cualquier tipo de fantasma.

Una de las novedades que dejó la noche en Salta, más allá de la tremenda presentación del delantero paraguayo ex River con la camiseta xeneize, fue la llamativa ausencia de Ander Herrera. El volante español, ya recuperado de su lesión, había viajado y concentrado con el plantel, pero no apareció ni siquiera en el banco de suplentes.

Por qué Ander Herrera se quedó afuera del banco de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy Si bien desde el club no hubo una explicación oficial, la decisión tiene su argumento: la lluvia dejó un campo de juego pesado pesado, lento y muy exigente desde lo físico. En ese escenario, el cuerpo técnico, en conjunto con el propio jugador, habría optado por no arriesgar. La idea es llevarlo de a poco, sobre todo después de haber vuelto a ser convocado tras tres partidos afuera.

Ander Herrera El mediocampista español de 36 años es, con Paredes y Cavani, uno de los referentes que tiene el plantel de Boca. Fotobaires De igual manera, Herrera dijo presente en el estadio Ernesto Martearena. Acompañó desde afuera, se mostró cerca de sus compañeros y dejó un mensaje claro antes del partido: “Tratarlos con el respeto que merece cada rival que enfrentemos. Si ganamos tenemos más opciones de ganar el sábado y luego a Lanús y así consecutivamente”.