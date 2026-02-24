Presenta:

Deportes

|

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Gimnasia no pudo aguantar la ventaja y empató 1-1 contra Independiente en el Víctor Legrotaglie

El Lobo lo ganaba con un golazo de Santiago Rodríguez al minuto 5, pero el Rojo llegó a la igualdad gracias a Ignacio Malcorra y le amargó la noche.

MDZ Deportes

Gimnasia y Esgrima igualó ante Independiente en condición de local por la fecha 7 del Apertura.

Gimnasia y Esgrima igualó ante Independiente en condición de local por la fecha 7 del Apertura.

Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresó al Víctor Legrotaglie e igualó 1-1 ante Independiente por la séptima fecha del Torneo Apertura. El equipo de Ariel Broggi sigue sin levantar cabeza en la Liga Profesional de Fútbol, donde ganó uno de sus últimos seis partidos (cuatro fueron derrotas).

El golazo de Rodríguez para el 1-0 de Gimnasia

Santiago Rodríguez puso el 1-0 de Gimnasia de Mendoza ante Independiente con una media vuelta bárbara.

Santiago Rodríguez puso el 1-0 de Gimnasia de Mendoza ante Independiente con una media vuelta bárbara.

Malcorra la ajustó al palo y puso el empate para Independiente

El 1-1 de Independiente ante Gimnasia de Mendoza en los pies de Ignacio Malcorra.

El 1-1 de Independiente ante Gimnasia de Mendoza en los pies de Ignacio Malcorra.

Nota en construcción...

Te Podría Interesar

El minuto a minuto de Gimnasia de Mendoza vs. Independiente

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas