Gimnasia no pudo aguantar la ventaja y empató 1-1 contra Independiente en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresó al Víctor Legrotaglie e igualó 1-1 ante Independiente por la séptima fecha del Torneo Apertura. El equipo de Ariel Broggi sigue sin levantar cabeza en la Liga Profesional de Fútbol, donde ganó uno de sus últimos seis partidos (cuatro fueron derrotas).