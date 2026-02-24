Gimnasia no pudo aguantar la ventaja y empató 1-1 contra Independiente en el Víctor Legrotaglie
El Lobo lo ganaba con un golazo de Santiago Rodríguez al minuto 5, pero el Rojo llegó a la igualdad gracias a Ignacio Malcorra y le amargó la noche.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza regresó al Víctor Legrotaglie e igualó 1-1 ante Independiente por la séptima fecha del Torneo Apertura. El equipo de Ariel Broggi sigue sin levantar cabeza en la Liga Profesional de Fútbol, donde ganó uno de sus últimos seis partidos (cuatro fueron derrotas).
El golazo de Rodríguez para el 1-0 de Gimnasia
Malcorra la ajustó al palo y puso el empate para Independiente
Nota en construcción...