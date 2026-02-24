Se mueve el Lobo: cambios en Gimnasia y Esgrima, se termina el doble nueve y Rigamonti no juega

César Rigamonti no estará esta noche en el arco del Lobo. Gimnasia y Esgrima presentará tres cambios para recibir al Rojo.

El arquero y capitán de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, César Rigamonti, no podrá estar este martes en el partido ante Independiente de Avellaneda por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Víctor Legrotaglie debido a un problema de salud.

El Lobo no contará con Rigamonti Rigamonti viene arrastrando dolores abdominales y estudios médicos confirmaron que padece diverticulitis aguda, una inflamación en el intestino que le impide jugar y que requiere tratamiento y reposo. Por ese motivo, el experimentado arquero quedará fuera de la convocatoria y se espera su evolución en los próximos días.

En su lugar, el entrenador apostará por Lautaro Petruchi bajo los tres palos, quien será titular por primera vez en este Torneo Apertura y ya tuvo buenas actuaciones en la Primera Nacional reemplazando a Rigamonti en otras ocasiones.

La diverticulitis aguda, que afecta a Rigamonti, se produce cuando los divertículos —pequeñas bolsas en la pared del intestino grueso— se inflaman o se infectan, provocando dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y otras molestias digestivas. El tratamiento incluye reposo del sistema digestivo, antibióticos y una dieta adecuada para su recuperación.

Gimnasia de Mendoza vs GYE LP El Lobo buscará volver al triunfo, Queda por verse si Rigamonti podrá regresar para el próximo compromiso del Lobo, ante Boca Juniors el sábado 28 de febrero en La Bombonera por la 8ª fecha del campeonato.