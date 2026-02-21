Gimnasia de Mendoza perdió antes de jugar: el tiempo que regaló y el plan que lo condenó
El Lobo reaccionó tarde: planteo fallido, líneas partidas y un rival eficaz. Hubo chances y dos travesaños, pero el costo para Gimnasia de Mendoza fue alto.
A Gimnasia y Esgrima La Plata no le sobró nada en Mendoza, pero tampoco necesitó demasiado para llevarse los puntos. El que sí se complicó solo fue Gimnasia y Esgrima de Mendoza: regaló un tiempo entero con un planteo que lo empujó al juego que menos le conviene y después, cuando reaccionó, ya era tarde.
El segundo tiempo mostró otro equipo. Con los cambios de Broggi, Ulises Sánchez se movió cerca de la zona de enlace y apareció lo mejor del Lobo: asociaciones, llegadas claras y volumen ofensivo. Hubo dos pelotas en el travesaño, situaciones netas y la sensación de que el empate —o incluso la victoria— era posible. Pero el fútbol no premia intenciones tardías.
La comparación es elocuente: como un boxeador que entrega los primeros rounds midiendo de más, Gimnasia terminó corriendo la pelea desde atrás. Cuando encontró distancia y ritmo, ya estaba en desventaja. En torneos largos, ceder un tiempo no es un detalle: es una concesión estructural.
Gimnasia de Mendoza, el del toque Lobo Toque
También hay un punto fino en el uso de Sánchez: es un jugador valioso, pero lejos del arco pierde incidencia. Su mejor versión aparece cuando recibe de frente, no cuando debe recorrer metros para recién empezar a pensar la jugada. Si el sistema lo aleja de la zona de daño, el equipo resigna filo.
El clima en las tribunas se tensó y la lupa apunta al banco. Es comprensible: el equipo generó, chocó con el travesaño y no ligó, pero el análisis no puede quedarse en la mala fortuna.
Hay señales tácticas que deben corregirse para sostener la categoría: compactar líneas, reducir la brecha entre medios y puntas, y elegir cuándo acelerar y cuándo asociarse. Sin eso, el esfuerzo del complemento seguirá siendo reacción y no plan.
Vale recordar a Jorge Luis Borges: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer: no he sido feliz.” En fútbol, el equivalente es no ser fiel a la propia idea cuando más falta hace. Gimnasia mostró que puede competir; ahora necesita ordenar su identidad para que el mérito no llegue siempre tarde.
Perder así deja una lección clara: no alcanza con jugar bien un tiempo; en Primera, los partidos se gobiernan desde el plan, no desde la urgencia.
Ajustar, aprender y encauzar el rendimiento ya no es una opción: es el camino para quedarse.