En Independiente Rivadavia "carácter o nada": Alfredo Berti bancó al equipo y marcó el camino
Berti elogió la reacción final, la madurez del plantel y avisó: Independiente Rivadavia debe sostener actitud para seguir compitiendo.
Tras el triunfazo de la Lepra ante el Rojo 3 a 2 en un partido en el que el equipo mostró carácter y compromiso, el entrenador de Independiente Rivadavia destacó el esfuerzo colectivo y la actitud demostrada en los momentos cruciales:
“Creo que el equipo le puso carácter. En los últimos 25 minutos lo fuimos a buscar con determinación, pudimos hacer un gol más pero también nos pudieron haber anotado. Ahí apareció nuestra defensa y apareció el equipo en conjunto”, reflexionó el DT.
Al hablar del grupo, subrayó la madurez del plantel y la convivencia entre los jugadores: “El grupo está cómodo y muy dispuesto. Los cambios entraron con mucha determinación, entendieron muy bien el partido y eso habla de la madurez del grupo. Todos somos importantes y todos necesitamos encontrar nuestra mejor versión”.
El entrenador también valoró el tiempo de recuperación tras las últimas fechas: “Creo que nos vino bien esos días de más para recuperar. Estos futbolistas tienen mucho coraje, mucha injundia. Ahora lo que tenemos que conseguir es prepararnos para seguir ganando cosas. A veces nos va a tocar perder, pero tenemos que seguir mostrando esta actitud”, cerró con claridad sobre el camino a seguir.
La emoción del regreso de Victorio Ramis a Independiente Rivadavia
Tras el partido, Victorio Ramis no ocultó su emoción por volver a sumar minutos después de casi un año fuera de las canchas. “La verdad que hace 11 meses que estaba sin jugar. Es muy emocionante porque pude volver y lo importante es que ganamos, sumamos los tres puntos y sacamos adelante un gran partido”, expresó.
El delantero también destacó el vínculo con el club y los hinchas: “La gente reconoce el esfuerzo de todos estos años. Llevo mucho tiempo en el club y lo siento como los hinchas. Por suerte sirvió para ganar un gran partido”, cerró.