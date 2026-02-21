En Independiente Rivadavia "carácter o nada": Alfredo Berti bancó al equipo y marcó el camino

Tras el triunfazo de la Lepra ante el Rojo 3 a 2 en un partido en el que el equipo mostró carácter y compromiso, el entrenador de Independiente Rivadavia destacó el esfuerzo colectivo y la actitud demostrada en los momentos cruciales:

“Creo que el equipo le puso carácter. En los últimos 25 minutos lo fuimos a buscar con determinación, pudimos hacer un gol más pero también nos pudieron haber anotado. Ahí apareció nuestra defensa y apareció el equipo en conjunto”, reflexionó el DT.

Al hablar del grupo, subrayó la madurez del plantel y la convivencia entre los jugadores: “El grupo está cómodo y muy dispuesto. Los cambios entraron con mucha determinación, entendieron muy bien el partido y eso habla de la madurez del grupo. Todos somos importantes y todos necesitamos encontrar nuestra mejor versión”.

El entrenador también valoró el tiempo de recuperación tras las últimas fechas: “Creo que nos vino bien esos días de más para recuperar. Estos futbolistas tienen mucho coraje, mucha injundia. Ahora lo que tenemos que conseguir es prepararnos para seguir ganando cosas. A veces nos va a tocar perder, pero tenemos que seguir mostrando esta actitud”, cerró con claridad sobre el camino a seguir.

Lepra vs Independiente de Avellaneda Independiente Rivadavia logró una gran victoria en casa. La emoción del regreso de Victorio Ramis a Independiente Rivadavia