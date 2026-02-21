Con un doblete de Sartori, Independiente Rivadavia venció 3-2 al Rojo en un partido de locos y es puntero

La Lepra ganaba 1-0, el Rojo se lo dio vuelta con goles de Ávalos y Abaldo, pero Fabrizio Sartori se vistió de héroe e Independiente Rivadavia es líder.

Todos los abrazos todos son para Fabrizio Sartori, el autor del doblete que le permitió a la Lepra dar vuelta el partido ante el Rojo.

Inolvidable, Lepra. Independiente Rivadavia derrotó 3-2 a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Apertura en el estadio Bautista Gargantini y alcanzó otra vez la cima de la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol.

Gabriel Ávalos y Matías Abaldo había puesto en ventaja al Rojo de Avellaneda, quien dio vuelta el partido tras el tanto de Alejo Osella, pero un doble de Fabrizio Sartori selló el triunfo del local.

La apertura del marcador para el Azul del Parque llegó a los 17', luego de un desborde y centro perfecto de Sebastián Villa, por el segundo palo apareció Alejo Osella y metió un cabezazo impecable para decretar el 1-0 de Independiente Rivadavia ante el Rojo.

El gol de Osella para el 1-0 de Independiente Rivadavia Alejo Osella marcó el 1-0 de la Lepra ante el Rojo Alejo Osella marcó el 1-0 de la Lepra ante el Rojo ESPN Con una tijera espectacular, Gabriel Ávalos convirtió a los 3 minutos del segundo tiempo el empate 1 a 1 a favor de Independiente.

El golazo de Ávalos para el empate del Diablo en La Catedral Embed ¡¡POR FAVOR QUE PEDAZO DE GOL!! ESPECTACULAR PIRUETA DE ÁVALOS PARA EL 1-1 DE INDEPENDIENTE VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA.



Matías Abaldo convirtió a los 7 minutos del segundo tiempo el gol del 2 a 1 a favor de Independiente de Avellaneda