Con un doblete de Sartori, Independiente Rivadavia venció 3-2 al Rojo en un partido de locos y es puntero
La Lepra ganaba 1-0, el Rojo se lo dio vuelta con goles de Ávalos y Abaldo, pero Fabrizio Sartori se vistió de héroe e Independiente Rivadavia es líder.
Inolvidable, Lepra. Independiente Rivadavia derrotó 3-2 a Independiente de Avellaneda por la sexta fecha del Torneo Apertura en el estadio Bautista Gargantini y alcanzó otra vez la cima de la Zona B de la Liga Profesional de Fútbol.
Gabriel Ávalos y Matías Abaldo había puesto en ventaja al Rojo de Avellaneda, quien dio vuelta el partido tras el tanto de Alejo Osella, pero un doble de Fabrizio Sartori selló el triunfo del local.
Te Podría Interesar
La apertura del marcador para el Azul del Parque llegó a los 17', luego de un desborde y centro perfecto de Sebastián Villa, por el segundo palo apareció Alejo Osella y metió un cabezazo impecable para decretar el 1-0 de Independiente Rivadavia ante el Rojo.
El gol de Osella para el 1-0 de Independiente Rivadavia
Con una tijera espectacular, Gabriel Ávalos convirtió a los 3 minutos del segundo tiempo el empate 1 a 1 a favor de Independiente.
El golazo de Ávalos para el empate del Diablo en La Catedral
Matías Abaldo convirtió a los 7 minutos del segundo tiempo el gol del 2 a 1 a favor de Independiente de Avellaneda
Abaldo lo dio vuelta y Rojo gana en Mendoza
Fabrizio Sartori convirtió, a los 28 minutos del segundo tiempo, el gol del empate 2 a 2 para Independiente Rivadavia.
Fabrizio Sartori definió cruzado y empató el partido
Fabrizio Sartori convirtió a los 40 minutos del segundo tiempo el gol del 3 a 2 a favor de Independiente Rivadavia frente a Independiente de Avellaneda.