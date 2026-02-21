¡Bombazo! Rosario Central anunció el regreso de un ídolo que vuelve del retiro para jugar con Di María

A una semana del clásico contra Newell's, Rosario Central dio a conocer la vuelta de una leyenda del club que ya había colgado los botines en 2024.

El regreso de Ángel Di María a mediados del año pasado a Rosario Central fue sin duda el evento más importante del 2025 en el fútbol argentino. Si bien luego se daría la polémica del título inventado a último momento y otorgado de manera insólita, el campeón del mundo sigue siendo un motivo de orgullo para el pueblo canalla.

La mera presencia del Fideo convierte al cuadro auriazul en un destino sumamente atractivo para futbolistas jóvenes, estén ligados o no al club. Pero también lo es para los más grandes, e incluso los retirados, como es el caso de Marco Ruben, que a fines de 2024 había colgado los botines por segunda vez (ya lo había hecho por primera vez en 2022), pero que, a sus 39 años, volverá a calzarse la camiseta de la Academia Rosarina.

Marco Ruben vuelve a Rosario Central tras su retiro en 2024 Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben Así lo anunció el club este sábado 21 de febrero con un emotivo video en sus redes sociales. "Vuelta: acción de volver a un lugar. Ejemplo: volver a casa", comienza a decir una voz en off mientras de fondo aparecen imágenes de un diccionario. Luego, el fondo cambia a un compilado de clips en blanco y negro de gente reencontrándose y dándose abrazos: "Hay lugares que no se olvidan; historias que nunca terminan. 'Vuelta' es reencontrarse, es el abrazo que espera. Porque hay regresos que no son casualidad... Son destino", concluye el relato.

Tras esto, la pieza recupera el color y aparece el ídolo con el uniforme del equipo: "No es una vuelta, nunca me fui", dice a cámara y finaliza el anuncio. De este modo, se suma nuevamente al plantel para hacer dupla ofensiva con Di María y nada menos que a una semana del clásico contra Newell's en el Coloso, que se jugará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 8 del Apertura.