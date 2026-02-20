Video: la inolvidable ovación a Eduardo Domínguez en su último partido como DT de Estudiantes

Eduardo Domínguez vivió su último partido al mando de Estudiantes con una despedida emocionante: banderas, cantos y el reconocimiento final de los jugadores.

El emotivo adiós de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata. El DT seguirá su carrera en Atlético Mineiro.

El último partido de Eduardo Domínguez como técnico de Estudiantes de La Plata se transformó en una despedida inolvidable. En Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, los hinchas lo recibieron con carteles, ovaciones y cánticos que bajaron desde todos los sectores para agradecerle un ciclo repleto de alegrías.

La decisión de marcharse rumbo a Atlético Mineiro tomó por sorpresa al mundo Pincha y se sintió en la previa. “Gracias eternas Barba” y “Esta es tu casa, volvé pronto” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las tribunas. Cuando su imagen apareció en la pantalla durante la formación, todo el estadio estalló en un “Olé, olé, olé, Barba” que marcó el clima de la noche.

El emotivo adiós de Eduardo Domínguez en Estudiantes La emocionante despedida a Domínguez en Estudiantes La emocionante despedida a Domínguez en Estudiantes. ESPN Al ingresar al campo de juego, el entrenador fue ovacionado de pie y respondió con un saludo visiblemente emocionado. Los hinchas también le dedicaron el clásico “Dale campeón” y canciones que recordaron las vueltas olímpicas conseguidas durante su gestión, en un ambiente cargado de nostalgia.

El balance deportivo explica la idolatría: se despide con cinco títulos, entre ellos la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones. En apenas tres años, logró construir uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club.